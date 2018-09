Vraag jezelf eens af: wanneer beschouw je jezelf succesvol?

Wij Nederlanders zijn ambitieus, vindingrijk en gedreven. Al sinds we de eerste polder hebben drooggelegd, karakteriseert onze samenleving zich door het snelle denken en snelle handelen. Hierdoor zou je als vanzelf denken dat Nederlanders succes meten aan carrière en werkgeluk. Niets is echter minder waar. Succesvol zijn? Dat zit ‘m in heel andere dingen.

Wanneer vind jij jezelf succesvol? Is dat wanneer er op het eind van de maand nog geld op je rekening staat? Of is dat wanneer je met plezier naar je werk gaat? Beschouw jij jezelf succesvol wanneer je je time management onder de knie hebt? Of is het hebben van een druk social leven juist een graadmeter voor succes?

LinkedIn deed onderzoek naar de definitie van succes en ondervroeg ruim duizend Nederlanders naar hun gedachte over voorspoed. Hieruit blijkt dat succes in de breedste zin van het woord maar weinig te maken heeft met onze carrières en werkgeluk. Op de vraag wat succes voor ons betekent, blijkt dat gelukkig en gezond zijn daarvoor allesbepalend is. Gevolgd door fijne vrienden hebben. Het behalen van professionele doelen? Dat is mooi meegenomen.

Top 10 doelen die Nederlanders definiëren als succesvol

Gezond zijn: 80%

Gelukkig zijn: 79%

Fijne vrienden hebben: 56%

Tijd doorbrengen met familie: 56%

Tijd hebben voor hobby’s: 47%

Een gezin hebben: 37%

De mogelijkheid hebben om te reizen: 37%

Een relatie hebben: 36%

Een goede werk-privé balans: 34%

Professionele doelen behalen: 19%

Succes is voor iedereen anders

Overigens was 67% het eens dat succes voor iedereen iets anders betekent. Wat betekent het voor jou? Vind jij jezelf succesvol? Veel mensen voelen zich niet gesteund bij het nastreven van hun beeld van succes. Daarom introduceert LinkedIn de campagne #MijnMotivatie die vandaag in Nederland live gaat. Met behulp van verhalen van leden wil LinkedIn laten zien dat succes vele gezichten heeft.

