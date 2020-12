Vraag het de mediator: ‘Ik heb symptomen maar moet toch doorwerken’

Als inpakster bij de thuisbezorgafdeling van een supermarkt voelt Gertie zich verantwoordelijk voor de gezondheid van de klanten en van haar collega’s. Nu ze klachten heeft, wil ze zich ziek melden en een test laten doen. Haar baas vindt dat maar onzin.

Gertie: ‘Afgelopen vrijdag begon ik plotseling te niesen, ik kreeg keelpijn en mijn ademhaling gaat een beetje moeizaam, alsof er vocht in mijn longen zit. Dus belde ik maandagochtend mijn leidinggevende om te overleggen of ik even zou afwachten of dat ik meteen een test moest laten doen. Maar hij zei: ‘Je komt maar gewoon werken’. Het is op dit moment hartstikke druk, met al die mensen die hun boodschappen thuisbezorgd willen hebben. Dat moet allemaal verzameld en ingepakt worden en dat is een hele klus. Ik heb me de afgelopen maanden uit de naad gewerkt! Soms liepen andere collega’s ook te snotteren tijdens het werk en volgens mij heeft niemand zich tot nu toe laten testen. Ik hoopte er maar steeds het beste van. Maar het is natuurlijk hartstikke onverantwoord. Ook dat we al die producten vasthouden. Ik bedoel, je hoeft maar een keer je hand langs je neus te halen en vervolgens een product vast te pakken. Stel dat de klant ziek wordt. Die verantwoordelijkheid wil ik niet dragen. Dus ik hield voet bij stuk tegen mijn leidinggevende, zei dat ik eerst een test wilde en als die negatief was weer zou komen werken. Hij begon over werkweigering en dreigde met inhouding van mijn loon. Ik zei dat dat wettelijk niet mocht, maar toen zei hij dat niemand hem verplichtte om mijn jaarcontract te verlengen. Ja, toen wist ik niet meer wat ik moest doen. Want ik wil mijn baan niet verliezen.’

Jacco: ‘Het was best spannend om die thuisbezorgbusiness over te nemen, nu twee jaar geleden. Toen was het nog niet zo’n booming business als nu. Er was wel vraag naar, maar niet genoeg om een boterham mee te verdienen. Maar het leek me wel geinig, dus ik heb mijn spaarcenten van de bank gehaald en heb de toko overgenomen. Ik moest keihard aan de bak om meer klanten te werven. Nou, wat dat betreft heeft corona mij geen windeieren gelegd. Ik heb nu al bijna de helft van mijn investering terugverdiend, terwijl ik daar eigenlijk vijf jaar voor had uitgetrokken. Het is wel keihard aanpoten, niet alleen voor de inpakkers en de bezorgers, hoor, ook voor mij. Ik moet het allemaal logistiek rondbreien en er vallen continu gaten in het personeelsbestand. Het is nu ook veel lastiger om mensen uit Polen of Bulgarije hierheen te halen. Daar plukte ik ze vorig jaar nog vandaan. Prettig personeel. Die mensen doen niet zo moeilijk over een verkoudheidje. Die gaan gewoon door. Maar de grenzen zitten nu dicht en het Nederlandse personeel dat ik nu heb, lijkt wel van porselein. Constant gezeik over griepjes en snottertjes. Je hebt heus niet zo snel corona, hoor. Trouwens, de gewone griep waart ook rond. Alle kans dat Gertie dat heeft. En daar kan je prima mee werken. Nee, ik heb echt geen tijd om mensen vrij te geven om ze zo’n testje te laten doen. Als ze dat in haar vrije tijd wil, prima. Maar in de tussentijd moet ze gewoon komen werken.’

De mediator: Het is een lastige periode voor iedereen. Niemand wilt besmet raken, of anderen besmetten. Daarom heeft de Nederlandse regering juist de maatregelen getroffen die er nu zijn. Om het corona virus zo snel mogelijk tegen te gaan is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Gertie, wat goed dat je zo bewust bezig bent met het welzijn van anderen en jezelf. Het is logisch dat je een test wilt doen om zekerheid te krijgen. Wat moeilijk dat je baas hier anders in staat dan jij.

Jacco, wat fijn dat het goed gaat met je onderneming. Ik begrijp dat dit voor een hoge werkdruk zorgt en je al je personeel nodig hebt. Het is alleen wel belangrijk om ook rekening te houden met de behoeftes van je personeel. Het is mogelijk dat het echt maar een verkoudheidje is, maar het is ook mogelijk dat het wel corona is. Dan is het handig om hier zo snel mogelijk op de hoogte van te zijn om verdere besmetting tegen te gaan.

Jouw bedrijf heeft veel contact met anderen, waardoor de besmettingskans ook groter is. Hier zal je dan op moeten anticiperen, omdat je verantwoordelijk bent voor het personeel en de onderneming. Probeer samen met een oplossing te komen. Gertie wil graag voor je werken, maar ze wil niet verantwoordelijk zijn voor het ziek maken van anderen. Is het mogelijk dat Gertie de test afneemt en na een negatieve uitslag meteen weer aan het werk kan? De overheid zegt niet voor niets dat je met milde klachten al een test moet afnemen. De symptomen zijn bij iedereen verschillend. Dus neem het wel serieus.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.

