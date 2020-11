Vraag het de mediator: ‘Mijn baas lapt de coronaregels aan zijn laars’

Die coronaregels zijn er niet voor niets, redeneert Kelly. Als de overheid zegt dat afstand houden belangrijk is, dan hou je afstand. Al is het maar om anderen niet te besmetten. Het irriteert haar mateloos dat haar baas Chris zich nergens iets van aantrekt.

Kelly: ‘De winkel is ruim en als het niet te druk is, kunnen de klanten voldoende afstand houden. We hebben sinds kort ook een spatscherm bij de kassa. Daar heb ik lang om moeten zeuren hoor. Gelukkig is Chris uiteindelijk toch overstag gegaan. Misschien omdat die BOA’s die hier vorige week een bloemetje kwamen kopen er een opmerking over maakten. Voor het oog zorgt Chris wel dat alles op orde is, want o wee als hij de zaak zou moeten sluiten. Maar voor de rest heeft hij volkomen lak aan de coronaregels. Het lijkt wel alsof hij denkt dat het virus niet bestaat. Als we samen achter de kassa staan of in het magazijn bezig zijn komt hij regelmatig veel te dichtbij. Hij reikt voor me langs naar het cellofaan, staat in mijn nek te hijgen als ik de kassa bedien of schreeuwt over mijn hoofd naar de leverancier bij de achteringang. Als ik er iets van zeg neemt hij wel afstand hoor, maar alleen als ik het vraag, en ik moet het steeds weer vragen.

Ik ben niet bang voor besmetting, maar ik blijf liever gezond. En we moeten toch ook aan onze klanten denken? Daar zitten veel mensen op leeftijd tussen. Trouwens, die maatregelen zijn er toch niet voor niets? Chris is een fitte vent, hij doet aan body building. Misschien dat hij daarom zo nonchalant doet. Maar ik vind het knap asociaal dat hij geen rekening houdt met mensen die wat kwetsbaarder zijn dan hij.’

Chris: ‘Je moet er niet aan toegeven, aan die angstcultuur die de regering zaait. In het voorjaar begon elk journaal met ‘de coronacijfers’. Alsof we in oorlog waren! Zo noemen ze het ook, oorlog. Nou, oorlog is echt iets anders. In Afghanistan, daar was het oorlog. Kon je elk moment een kogel in je bast krijgen. Daar moest je continu oppassen. Ik heb daar een half jaar op scherp gestaan. Na terugkeer heeft het me nog minstens een jaar gekost voor ik me weer een beetje kon ontspannen. Sommige van mijn maten zijn nooit meer de oude geworden. Zo heb ik een vriend die nog bij elke knal in elkaar duikt. Doodsbang is-ie dan. Hij is altijd hyper alert. Komt ook niet meer goed, vrees ik. Moet je je voorstellen: een vent van dertig die continu bang is voor iets wat er helemaal niet is. Daarom maakt het me zo kwaad dat de regering zo aan het angst zaaien is. Ze creëren een sfeer van een onzichtbare vijand die elk moment kan toeslaan en die, als we ons niet aan de regels houden, massa’s levens zal eisen. Maar hoeveel mensen raken er nou helemaal besmet? En hoeveel gaan er nou helemaal dood? Moeten we daar de hele dag bang voor zitten zijn?

Is die corona zo belangrijk dat jonge kinderen gaan denken dat andere mensen besmettelijk zijn? Jij bent niet mijn vijand, jij bent mijn vriend. En ik wil gewoon bij jou in de buurt kunnen komen.’

De mediator: ‘Dit is een lastige situatie. Jullie denken beiden vanuit een heel ander referentiekader en dit zorgt nu voor spanningen op de werkvloer. Kelly, dit moet een vervelende situatie voor jou zijn. Jij houdt je goed aan de maatregelen, dan is het heel lastig dat jouw baas zo’n andere visie heeft dan jij.

Chris, omdat jij zoveel hebt meegemaakt toen je daadwerkelijk in een oorlogssituatie zat, is het logisch dat je in hier in Nederland geen vergelijkbare situatie mee wilt maken.

Hebben jullie al naar elkaar uitgesproken wat deze coronatijd met jullie doet?

Jullie denken beiden heel anders over de opgelegde maatregelen. Misschien is het handig om met elkaar in gesprek te gaan over wat deze coronatijd voor jullie betekent en wat jullie lastig vinden. Op deze manier ontstaat er ook meer wederzijds begrip voor de situatie.

Helaas is de situatie nu wel zoals die is en valt dit niet te ontkennen. Jullie zullen je beiden aan de maatregelen moeten houden, zeker omdat jullie in een winkel staan. Het is tenslotte ook van belang dat jullie klanten veilig kunnen winkelen. Het levert alleen maar meer problemen op als de winkel wordt gesloten omdat de maatregelen onvoldoende nageleefd worden.

Chris, wat nou als het coronavirus niet wordt gezien als een ‘onzichtbare vijand’ maar als een tijd waarin de Nederlandse bevolking verenigt en samenwerkt om het virus tegen te gaan? Juist nu zie je dat mensen waar ze kunnen voor elkaar klaar staan en elkaar willen helpen.

Door 1,5 meter afstand van elkaar te houden laten mensen zien dat iedereen hier samen instaat en dat we hier samen ook weer uit komen.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

