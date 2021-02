Vraag het de mediator: ‘Mijn collega doet andere dingen tijdens het zoomen’

Anne en haar collega Philip overleggen dagelijks via Zoom. Dat gaat op zich prima, alleen heeft Anne sterk het gevoel dat Philip tijdens hun gesprekken duizend en één andere dingen doet. En dat irriteert haar mateloos.

Anne: ‘Ik ben teamleider aan de hogeschool en Philip is mijn logistieke rechterhand. Voor corona spraken we elkaar dagelijks en dat doen we nu nog steeds, maar dan vanuit huis. Soms loopt het me een beetje om, nu alles online moet. Het is veel ingewikkelder en we hebben zo weinig om op terug te vallen. Soms zitten we wel drie uur te zoomen over de organisatie van een tentamen of om een vak voor het volgende semester op de rails te krijgen. Op zich bevalt thuis werken me prima en zoom is natuurlijk een fantastisch medium. Maar ik ga er steeds meer tegenop zien als ik met Philip moet overleggen. Dat komt doordat ik steeds het gevoel heb dat hij er niet helemaal bij is met zijn aandacht. Soms ben ik iets ingewikkelds aan het uitleggen en dan zet hij opeens het beeld op zwart. Even later hoor ik dan het geluid van water dat in een gieter loopt en daarna schoteltjes van plantjes die over de vensterbank schuiven, of ik hoor het deurtje van de wasmachine dat openspringt, of hondenpootjes op de laminaatvloer en dan zachtjes: ‘braaf, jochie, braaf’. Als hij het beeld wel aan heeft, kijkt hij vaak net opzij van de camera en dan zie ik zijn ogen heen en weer gaan, alsof hij op een ander scherm zijn mailtjes checkt. Hij reageert heel adequaat, dus hij hoort wel wat ik zeg. Maar door die geluiden en die oogbewegingen krijg ik het gevoel dat het hem niet echt interesseert.’

Philip: ‘Ik word knettergek van thuis zitten. Echt man, het is of er peper in mijn kont zit. Ik word er zo onrustig van. Op de hogeschool loop je nog eens ergens naartoe en daar zie je je collega’s tenminste. Er is veel meer afwisseling. Thuis zit ik maar naar dat schermpje te staren. Ja, dat hou ik gewoon niet vol. Dus als Anne aan het praten is, ga ik even iets doen. Ik luister wel, maar ik moet echt even opstaan. En voor ik het weet ben ik bezig om de plantjes water te geven of zet ik de boeken in de kast recht. Ik heb het vaak niet eens door. Ik luister altijd heel geconcentreerd. Ik denk dat ik zelfs beter luister als ik ondertussen de was opvouw. Een soort mindfulness, snap je. Dus ik zie het probleem niet zo. Anne is trouwens wel verschrikkelijk serieus sinds we thuis werken. Vroeger was ze veel relaxter. Dan zei ze: “regel jij dat, Philip?”, en dan zorgde ik dat het geregeld werd. Nu wil ze alles tot in detail bespreken. Ik vind dat doodvermoeiend en bovendien, in deze situatie moeten we sommige dingen ook gaandeweg uitvinden. Je kunt niet alles voorzien omdat je domweg niet weet hoe het zal gaan. Misschien dat ik soms wel heel eventjes een beetje afhaak. Maar ik luister altijd minstens met een half oor en als het weer belangrijk wordt, ben ik honderd procent gefocust. Dit is hoe ik werk, Anne moet er maar mee dealen.’

De mediator: Het is voor iedereen lastig om te wennen aan het thuiswerken. Daar moet je je draai in gaan vinden. Het is belangrijk dat iedereen zich hier prettig bij voelt. Ik begrijp jullie situatie. Het is echt even omschakelen en dat vergt veel verandering van jullie beide.

Philip kan niet goed stil blijven zitten. Als hij dan ondertussen tijdens de vergadering iets erbij aan het doen is, zorgt dit juist ervoor dat hij zich beter kan concentreren. Dit betekent dus niet dat hij niet luistert, hij heeft dit gewoon nodig. Ik kan me wel voorstellen dat dit een ander signaal afgeeft aan Anne. Als je met iets anders bezig bent is zij bang dat je niet goed luistert of dat het je niet interesseert. Zij weet niet hoe jij je voelt. Daarom is het belangrijk dat je het uitspreekt naar elkaar, dan kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Ik merk dat jullie beide dus iets anders nodig hebben van elkaar. Maak dit bespreekbaar, zodat er geen verdere irritaties ontstaan. Het is logisch dat jullie beide er anders in staan. Kijk hoe je de ander beter kan begrijpen en hier rekening mee kan houden. Probeer ook naast alleen maar belangrijke zaken te bespreken in die drie uur dat jullie soms bezig zijn even korte pauzes te houden, waarin je bijvoorbeeld ook leuke dingen met elkaar kunt doen naast alleen de verplichte dingen. Het is belangrijk om ook te ontspannen en samen relaxt te zijn. Dit zorgt voor een betere band. Voor zo’n diepe samenwerking als jullie hebben is dit dus alleen maar bevorderlijk. Jullie willen uiteindelijk allebei hetzelfde, dus probeer er samen uit te komen.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

