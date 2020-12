Vraag het de mediator: ‘Mijn collega maakt fouten en ik krijg op mijn kop’

Danique is het spuugzat. Haar collega Maartje is de slechtste winkelmedewerker die ze ooit heeft meegemaakt. Hun baas Nico schijnt het niet te merken, hij en Maartje zijn twee handen op een buik. Danique daarentegen krijgt regelmatig een standje van hem. Dat is toch de wereld op z’n kop!

Danique: ‘Maartje functioneert gewoon niet goed. Ze besteed te veel tijd aan een individuele klant. Laatst stond de winkel vol mensen. Toen was er een vrouw van een jaar of vijftig die een rugzak wilde kopen. Gaat Maartje uitgebreid vragen wat voor soort rugzak, voor welke gebruik, hoe groot. Allemaal heel goed hoor, maar niet als het zo druk is. Moest ik mijn koffiepauze afbreken om in te springen! Als zij het niet aankan, moet ze hier niet werken. En vanmorgen had ik ‘m helemaal zitten. Kwam een man zijn tent ophalen. Was gerepareerd. Dus ik schuif die tent over de toonbank, zegt die man: ja, luister eens, ik had met uw collega afgesproken dat ik een nieuwe zou krijgen. Nou is die oude toch gerepareerd. Dan wil ik wel dat de garantietermijn per vandaag opnieuw ingaat. Nou, dat kan natuurlijk niet. Daar zijn regels voor. Maar hij hield voet bij stuk, zei dat hij dat zo met mijn collega had afgesproken, ik had toen al door dat dat Maartje moest zijn. Uiteindelijk heb ik de baas erbij gehaald. Die zei dat die man natuurlijk extra garantie kreeg en sorry voor het misverstand. Later zei hij tegen mij dat ik vriendelijker tegen de klanten moest zijn. Alsof het mijn fout was! En in de pauze zei hij niks tegen Maartje, geen standje of niets. Ze zaten gewoon gezellig te kletsen. Ik baal daarvan. Zij maakt de fouten en ik mag ze oplossen en ik krijg er niet eens credits voor.’

Maartje: ‘Toen ik hier 15 jaar geleden kwam werken, was het eerst wat mijn baas Nico tegen me zei dat dit een kwaliteitswinkel was. De klant heeft altijd gelijk en we moeten zorgen dat mensen tevreden de deur uit gaan. Dat vond ik prettig want die servicegerichtheid past bij mij. Ik ben zorgvuldig en ik maak het de mensen graag naar de zin. Daar neem ik ook de tijd voor. Die man met die tent was heel sneu. Hij had die tent voor zijn kleinzoon gekocht voor diens afstuderen, maar toen de jongen ermee op stap was gegaan, Noorwegen meen ik, was de tent bij de eerste de beste keer opzetten gescheurd. Hele vakantie in het water gevallen. Daar wilde ik wat tegenover zetten. Ik heb het met Nico overlegd en die zei toen dat ik mocht aanbieden om het aankoopbedrag terug te geven, reparatie of een nieuwe tent. Danique weet daar niets van. Danique weet van heel veel dingen niet hoe het werkt in deze zaak. Ze is hier pas een paar maanden, overgeplaatst uit een ander filiaal toen ze daar moesten inkrimpen qua personeel, en ze kwam al binnen met zo’n air van ‘ik ga het hier eens even helemaal reorganiseren’. Overal heeft ze commentaar op. Niemand van de collega’s mag haar en volgens mij zit Nico enorm met haar in zijn maag. Ze is kortaf tegen de klanten, soms op het onbeschofte af. En collegiaal is ze ook niet. Ik wou dat ze weer terug ging naar die andere winkel. Ze verpest hier de hele sfeer.’

De mediator: Het is niet altijd mogelijk om met iedereen overweg te kunnen. Als collega’s is het wel belangrijk dat je wel samen kunt werken. Ik merk aan jullie beide dat jullie een ander aanpak hebben voor de winkel. Danique jij bent meer van de regels volgen en Maartje geeft meer om persoonlijk contact met de klanten. Het is in een winkel belangrijk om te luisteren naar je leidinggevende. Nico is verantwoordelijk voor de winkel en geeft aan hoe iedereen moet werken en aan welke verwachtingen iedereen dient te voldoen.

Ik snap dat als je anders gewend bent het moeilijk is als je in een andere groep terecht komt. Het is alleen wel zo dat het er niet altijd overal hetzelfde aan toe gaat. Dan moet je je aanpassen. Danique jij hoeft je geen zorgen te maken over het gedrag van een ander, dat doet Nico. Probeer op jezelf te letten en als je iets niet begrijpt vraag dan om uitleg. Nico heeft met Maartje afspraken gemaakt, zij werken al heel lang samen. Dit zijn misschien andere afspraken dan jij gewend bent op de andere locatie.

Maartje, ik hoop dat je begrip kunt opbrengen voor Danique. Het is moeilijk om zomaar in een andere winkel en team binnen te komen. Zeker als het er heel anders aan toe gaat dan je gewend bent. Probeer open te zijn over jouw afspraken met Nico. Dan weet Danique ook hoe het in jullie winkel werkt. Jij werkt er al een stuk langer, dus probeer haar hierin te helpen.

Over de mediator

