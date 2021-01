Vraag het de mediator: ‘Mijn klant dreigt met de rechter, mij lijkt mediation zinniger’

Vorig jaar heeft een collega van aannemer Koert een cv-installatie aangelegd bij Maaike en Piet. Daarbij is van alles misgegaan. Koert deed zijn best om de fouten te herstellen, maar Maaike en Piet waren allesbehalve tevreden. Nu er opnieuw een gebrek aan het licht komt, dreigen ze direct naar de rechter te stappen.

Koert: ‘Vorig jaar heeft een collega voor mij een cv-installatie aangelegd bij Maaike en Piet. Ik ken hem als een prima vakman, maar die mensen hadden van alles te klagen: het dak waar de afvoer doorheen ging was niet goed afgewerkt, dat een van de koppelingen lekte, dat de thermostaat het niet deed. Ik ben er zo snel mogelijk naartoe gegaan en hoewel die klachten echt nergens op sloegen, heb ik het allemaal nog eens nagelopen en uitgebreid mijn excuses gemaakt. Een half jaar later zei een klusjesman die in dat huis een badkamer moest aanleggen dat de radiator daar helemaal verkeerd was opgehangen. Ook dat was niet waar. Mijn collega had precies volgens de regels gewerkt. Die klusjesman zat gewoon te zeuren. Maar goed, ik er weer heen en die radiator verplaatst. Wat denk je? Weigerden ze de rekening te betalen! Ik heb twee keer uitgelegd dat mijn collega niets verkeerd had gedaan, maar die Piet wilde niet luisteren en toen heb ik het maar gelaten. Een paar weken geleden belden ze omdat een thermostaatkraan niet goed zou werken en of ik maar even langs wilde komen. Ik heb gezegd dat ze dan eerst die rekening moesten betalen. Dat weigeren ze en nu dreigen ze met de rechter. Ze bedoelen waarschijnlijk de geschillencommissie, maar ik ben daar niet zo blij mee. Ik heb al eerder een zaak bij die club gehad. Dat is toen in mijn voordeel beslist, maar als ik nu weer moet opdraven, gaan ze misschien toch wat denken. Een mediator is toch wat discreter.’

Maaike: ‘Vorig jaar zijn we vanwege mijn werk naar een jaren dertig-huis aan de andere kant van het land verhuisd. Er moest flink verbouwd worden, waaronder de aanleg van een nieuwe cv-installatie, en omdat we niet bekend waren in onze nieuwe woonplaats, heb ik een collega gevraagd of hij iemand wist. Dat werd dus Koert. We werden het eens over de prijs en de datum dat het zou gebeuren. Maar op die dag kwam niet Koert, maar een jonge knul die er duidelijk geen zin in had. Toen ik Koert daarover belde, zei hij dat er niet was afgesproken wie de klus zou doen en dat we Kenny echt konden vertrouwen. Die ochtend moest ik al meerdere keren ingrijpen omdat Kenny hele andere dingen deed dan we hadden afgesproken en toen ik twee dagen later terugkwam, telde ik zo zeven fouten. Ik heb Koert daar direct over gebeld, maar pas na veel soebatten was meneer bereid om te komen kijken. Tijdens die bezichtiging deed hij bij elke klacht alsof het niets voorstelde: die lekkende koppeling moest zich ‘nog even zetten’, dat zolderdak kon onze klusjesman toch wel even aftimmeren en ga zo maar door. Uiteindelijk heeft hij het allemaal gerepareerd, maar het kostte me zo veel energie. Later bleek dat die radiator in de badkamer niet goed hing. Dat heeft Piet opgepikt, want ik had het helemaal gehad met Koert. En nu die kapotte thermostaatkraan, dat is echt de limit. Ik ben er klaar mee. Laat de rechter Koert maar tot de orde roepen.’

De mediator: Maaike en Piet, wat vervelend dat er zoveel mis gaat met de verbouwing van jullie nieuwe huis. Dit moet voor jullie heel frustrerend zijn en het is logisch dat je hierin actie wilt ondernemen. Is het een idee dat, voordat jullie naar de geschillencommissie stappen, jullie een onafhankelijke bouwkundige inspecteur naar jullie woning en de verbouwingen laat kijken? Mocht deze inspecteur oordelen dat er inderdaad sprake is van een tekortkoming in de nakoming, kunnen jullie altijd nog naar de geschillencommissie stappen.

Koert, mensen die zelf niks weten over huizen verbouwen komen naar jou toe om hun huis praktisch en mooi te maken. Omdat veel van jouw klanten zelf waarschijnlijk weinig verstand hebben van jouw vak, zou ik aanraden om de communicatie zo open mogelijk te houden om misverstanden achteraf te verminderen. Zo is het bijvoorbeeld handig om aan jouw klanten te laten weten wie van jouw mensen de verbouwing komt doen.

Als mediator zijnde stel ik voor om met zijn vijven om de tafel te gaan zitten. Maaike, Piet, Koert, Kenny en ik. Op deze manier kunnen we alle problemen op tafel gooien en uitspreken. Ook de onafhankelijke verklaring van de bouwkundig inspecteur kan hierin worden meegenomen. Zo kunnen we samen kijken welke vervolgstappen eventueel gezet kunnen worden.

Maaike en Piet, zijn jullie hiertoe bereid?

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.

