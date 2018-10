Vraag het de mediator: Wat als de een zo snel mogelijk wil scheiden en de ander gewoon even rust wil?

Doodmoe van die echtscheiding

Vijf jaar geleden vertrok Ron totaal onverwacht naar zijn nieuwe vriendin. Het huis dat hij met Macha deelde liet hij halfleeg achter. De agressieve echtscheidingsprocedure die daarop volgde is nog altijd niet afgerond. Vooral het geruzie over spullen werkt Macha op de zenuwen. Ze is totaal overspannen en wil een rustpauze inlassen. Maar voor Ron kan het niet snel genoeg afgelopen zijn.

Macha: ‘We zijn nu vijf jaar bezig met die scheiding. Ron is van de ene op de andere dag vertrokken. Op een ochtend vertelde hij dat hij al een jaar een relatie had met Natasja en dat zij binnenkort naar de andere kant van het land ging verhuizen. Hij moest en zou met haar mee. Ik had het totaal niet zien aankomen. Toen ik een week later thuiskwam van de crèche, had hij het halve huis leeggehaald. Daar zat ik dan met twee kleine kinderen op het tapijt in de woonkamer. Hij had alle stoelen meegenomen! De tv was ook weg en de geluidsinstallatie. Ook spullen die we van mijn ouders hadden gekregen had hij meegenomen. Ik was razend!

We zijn nog steeds aan het onderhandelen over die spullen. Hij geeft geen duimbreedte toe, maar ik ook niet. Mijn vriendinnen zeggen dat ik hem zijn zin moet geven, dat ik door moet met mijn leven en dat ik ook aan de kinderen moet denken. Ja nou nog mooier! Hij heeft ze in de steek gelaten. Door hem hebben ze geen tv meer.

Maar de situatie werkt me wel op mijn zenuwen. Ik doe ’s nachts geen oog dicht en laatst heb ik mijn zoon een tik gegeven, gewoon, omdat hij zo zeurde. Zo ver is het dus al gekomen. Het liefst zou ik die hele echtscheidingsprocedure even stopzetten. Om tot rust te komen en te bedenken wat ik nou eigenlijk wil, maar Ron wil er niets van horen. Hij blijft maar doordrammen.’

Ron: ‘Na de geboorte van onze jongste heeft Macha zich helemaal op de kinderen gestort. Ik kwam er niet meer tussen. Alles wat ik voorstelde was fout en ik liep alleen maar in de weg. Begrijp me goed, ik hou heel veel van mijn kinderen en ik probeer om een relatie met ze op te bouwen. Macha bepaalt alles, wat die kids aangaat. Dus eigenlijk woonde ik jarenlang samen met een vrouw die niets van me wilde weten en twee kinderen die ik niet mocht kennen.

Tja, en toen kwam ik Natasja tegen. Bij haar vond ik alles wat ik bij Macha was kwijtgeraakt: aandacht, tederheid, iemand om te verrassen, geborgenheid, seks. Toen zij voor haar baan naar de andere kant van het land moest verhuizen, wilde ik met haar mee. Eerst dacht ik dat het het beste was om de kinderen bij hun moeder te laten en later besloot ik dat ik ze toch zo vaak mogelijk wilde zien. De kinderen vinden dat ook leuk. Maar elke keer moet ik ze bijna uit Macha’s armen rukken. Ze doet daar nog steeds heel moeilijk over. Ze doet eigenlijk overal moeilijk over. Vooral over spullen. Elk theelepeltje, elke cd die ik wil hebben moet ik bevechten. We zijn nu vijf jaar bezig om ons huwelijk te ontbinden en het begint me behoorlijk de keel uit te hangen. Volgens mij wil ze me gewoon niet loslaten. Natasja is zes maanden zwanger en ik wil nu echt doorpakken. Voor de bevalling wil ik helemaal van Macha af zijn.’

De mediator: ‘de mediator vraagt zich bij het lezen van jullie verhaal af waarom jullie nog steeds iets van de ander verwachten. Na vijf jaar kun je misschien bedenken dat de kinderen van júllie iets verwachten! Kom op! Ron wil je Mascha écht blijven verwijten dat zij tijdens jullie huwelijk jou heeft genegeerd? Mascha heb je écht de inboedel nog niet aangevuld met wat Ron heeft meegenomen? Jullie hebben een verantwoording te nemen. Er zijn twee kinderen die vragen, nee, schreeuwen om jullie onverdeelde aandacht. Aan de slag ermee. Het is de hoogste tijd. Wat moet er gebeuren? Is er al een omgangsrooster? Nu opstellen samen zodat de kinderen weten dat ze welkom zijn. Wat gaat er met jullie huis gebeuren? Als dit verkocht moet worden is het niet anders. De kinderen hebben er recht op om zonder stress grootgebracht te worden. Tenminste, zonder stress lukt natuurlijk niet, maar waar je het kunt voorkomen ben je dat als ouder verplicht. Als jullie dit lezen en je voelt een kwaadheid in je omhoog komen door mijn toon, zoek dan een goede coach die je helpt om aan die emoties te werken. Ik wens jullie toe dat je de ander loslaat en je richt op de kinderen en hun vader of moeder.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

