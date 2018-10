Vraag het de mediator: ‘Mijn baas vertrouwt me niet’

Jeanet is bedrijfsleider van een kringloopwinkel. Marco, haar baas, is bang dat ze niet stevig genoeg is tegenover de medewerkers. Hij probeert Jeanet daarop aan te spreken, maar krijgt geen grip op haar. Jeanet heeft veel ervaring met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vindt dat ze haar personeel goed begeleidt (‘kijk naar de omzet!’), maar het lukt haar niet om Marco daarvan te overtuigen. De wederzijdse irritatie groeit.

Jeanet: ‘Voordat de kinderen kwamen, was ik teamleider van een sociale werkplaats, dus ik ken het klappen van de zweep. Onze medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen moeten wennen aan het feit dat ze niet altijd direct kunnen doen waar ze zin in hebben. Ik begrijp dat, dus zie ik het door de vingers als ze niet direct alles opruimen en eerst even een sjekkie gaan roken. Daarna werken ze des te harder. Maar dat mag dus niet van Marco. Hij is mijn contactpersoon vanuit het bestuur van de winkel. Ik heb hem proberen uit te leggen dat je dit soort mensen de ruimte moet geven, dat je strikt moet zijn aan de buitenkant, maar zacht aan de binnenkant. Maar dat begrijpt-ie niet. De communicatie verloopt sowieso heel moeizaam. Officieel is Marco mijn contactpersoon, maar vorige maand kwam Petra, een ander bestuurslid, opeens langs. En de andere bestuursleden zie ik ook vaak in de winkel. Ik heb ze nog nooit iets zien kopen. Ze controleren of de winkel wel netjes is en of de medewerkers niet stiekem staan te roken. Dan komen ze met opmerkingen en tips die elkaar soms volledig tegenspreken. Als ik zeg dat ik graag alleen via Marco communiceer, zeggen ze: ‘Natuurlijk, het is jouw winkel. Je moet doen wat jij goed vindt.’ Maar ondertussen zitten ze overal met hun neus bovenop. Zij denken dat ik het niet aankan, maar ik heb zo veel ervaring! Kijk maar naar de omzet. Ze vertrouwen me gewoon niet. Het lijkt wel of we een andere taal spreken.’

Marco: ‘Ik zit in het bestuur van een stichting die een tiental kringloopwinkels beheert. Elke kringloopwinkel heeft een bedrijfsleider die zelfstandig opereert. Hij of zij is verantwoordelijk voor de in- en verkoop, de boekhouding en de medewerkers. Het pand en de jaaraangifte doen wij. Vanuit het bestuur ben ik de contactpersoon naar de bedrijfsleiders, maar dat doe ik van afstand. Eenmaal per maand bespreken we de lopende zaken en werp ik een blik in de boekhouding. Verder laat ik de bedrijfsleiders hun eigen toko leiden. Twee kapiteins op een schip is nooit een goed idee. Jeanet is nu een jaar de bedrijfsleider van de winkel in Zutphen. Omdat ze na maand inwerken nog niet optimaal functioneerde, hebben we haar een coach gegeven. Die stuurt ons van elk gesprek een verslag. Wij betalen er immers voor. Maar na een jaar zien we zien nog geen enkele verbetering. Jeanet blijft onzeker tegenover het personeel en de winkel is ook een rommeltje. De omzet is weliswaar gestegen, maar dat komt door de conjunctuur, daar heeft zij niets aan bijgedragen. In de loop der tijd is er een zekere irritatie tussen ons ontstaan en daarom heb ik mijn collega Petra gevraagd om eens met haar te gaan praten. Maar die krijgt ook geen grip op haar. De laatste weken is Jeanet altijd ‘net weg’ of ‘heel druk’ als ik langskom. Ik ben gepensioneerd accountant en in mijn hele werkzame leven heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Als het zo doorgaat, zie ik geen andere mogelijkheid dan haar te ontslaan.’

De mediator: ‘Het lijkt mij belangrijk om als eerste van elkaar de verhalen te lezen. Wanneer dat is gebeurd kunnen we vragen aan elkaar gaan stellen over wat je van de ander leest. Check dan eens bij jezelf of je direct in discussie gaat of dat je je kunt inleven in de ander. Wat gebeurt er als je je kunt inleven? Opeens wordt dan ook belangrijk wat voor de ander belangrijk is. En daarin hoeven jullie het uiteraard niet met elkaar eens te zijn. Maar, als je weet wat iemand wenst of waar één van jullie zich zorgen over maakt, dan kun je daar over doorpraten. Het is dus erg zinnig om de tijd te nemen om zover te komen dat je daar naar wilt luisteren. Je kunt dan ook op elkaars golflengte komen. Jeanet praat vanuit haar management in de winkel en Marco vanuit het bestuur van de hele organisatie. Jullie werken daarnaast met je eigen collega’s, de medewerkers met Jeanet en de andere bestuursleden met Marco. Die hebben ook hun mening en ervaringen. Het is goed om daar allemaal rekening mee te houden. Een teken aan de wand is het dat jullie hier nog niet samen over hebben gesproken en dat het er op lijkt dat er meer spanning komt. Ga snel met elkaar om de tafel, want het gaat uit zichzelf niet beter worden.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

