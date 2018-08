Vraag het de mediator: ‘Mijn ex stuurt de alimentatie rechtstreeks naar onze zoon. Wat nu?’

Carl en Jane zijn 8 jaar geleden gescheiden. Carl betaalt alleen alimentatie voor hun zoon Richie. Met haar baantje als doktersassistent kan Jane de eindjes net aan elkaar knopen. Sinds zijn 18de verjaardag ontvangt Richie zijn alimentatie echter op zijn eigen rekening en hij weigert kostgeld te betalen. Jane’s financiële problemen stapelen zich op. Ze zegt dat Carl het alleen gedaan heeft om haar te pesten.

Jane: ‘Toen Carl 8 jaar geleden bij me wegging, bleef Richie bij mij wonen. Dat was praktischer omdat Carl vaak in het buitenland zit, en Richie vroeg er ook zelf om. We hebben toen afgesproken dat Carl alimentatie zou betalen voor Richie en dat ik een baan zou zoeken om mezelf te onderhouden. Dat is gelukt: ik werk 4 ochtenden per week als doktersassistent en samen met de alimentatie voor Richie hebben we net genoeg voor de huur en om van te leven. Maar vakantie bijvoorbeeld, zit er niet in.

Nu werd Richie onlangs 18 en bij wijze van verjaardagscadeau, zo bracht Carl het, krijgt hij zijn alimentatie voortaan op zijn eigen rekening gestort. Tegen mij zei Carl dat het te maken had met verantwoordelijkheid leren dragen. Nou, daar ben ik mooi klaar mee.

Want toen ik tegen Richie zei dat hij dan voortaan kostgeld moest betalen, zei hij dat dat niet de bedoeling was. “Papa, wil dat ik er mijn motorrijlessen van betaal”.

Ik begrijp niet wat dat met verantwoordelijkheid dragen te maken heeft en daarnaast, zonder Richie’s alimentatie kan ik de eindjes gewoon niet aan elkaar knopen.

Ik ben zo boos dat Carl dit doet, onder het mom van verantwoordelijkheid leren nota bene. Terwijl hij zelf nooit enige verantwoordelijkheid voor zijn zoon heeft genomen. Hij doet het gewoon om mij te pesten. Maar als er geen oplossing komt, staan Richie en ik binnenkort op straat.’

Carl: ‘Richie praat al sinds hij een kleuter is over motoren en hij is er even gepassioneerd over als ik. We maken regelmatig een ritje op mijn motor. Ik heb Richie al een paar motorrijlessen gegeven en binnenkort gaat hij op voor het theorie-examen. Als hij zijn praktijkexamen heeft gehaald, koop ik een motor voor hem. Kunnen we samen gaan toeren.

Jane weet niets van onze hobby en dat gaat haar ook niets aan. Dit is iets tussen Richie en mij. Ze maakt zich alleen maar druk over de veiligheid, maar daar letten we heus wel op. Ik wil mijn zoon gewoon iets van de vrijheid, die kick van het motorrijden meegeven. Zijn moeder houdt hem vreselijk kort wat dat betreft.

Ik stop Richie regelmatig iets extra’s toe en ik neem hem ook twee of drie keer per jaar mee op vakantie. Dan gaan we klimmen of jetskiën, van die dingen. Ik heb een goed inkomen, dus dat gaat gemakkelijk.

Ik weet dat Jane het financieel niet breed heeft, maar het is toch van de zotte dat ze de alimentatie van haar zoon gebruikt om de huur te betalen. Het is toch haar huis? Ik ben het wel een beetje zat om haar nog steeds te onderhouden. Laat ze maar wat meer gaan werken.

Daarom vond ik het wel een mooi gebaar om Richie op zijn 18de verjaardag zelf het beheer over zijn alimentatie te geven. Als Jane niet meer voor Richie kan zorgen, zoals ze beweert, nou, dan komt-ie gewoon bij mij wonen.’

De mediator: ‘Eerst even wat uitleg bij de kinderalimentatie. Het bedrag dat Carl aan Jane betaald als vergoeding voor de kosten van Richie omvat meer dan alleen de boodschappen. Ook een stukje huur en andere vaste lasten. De kosten waarvoor je bijvoorbeeld kostgeld in rekening zou kunnen brengen, wat het geval kan zijn als Richie zou werken. Er is een grens te trekken tot wanneer de alimentatie aan de ouder betaald moet worden. Zolang een kind geen inkomen heeft, studeert en thuis woont is de andere oudere verplicht om de kinderalimentatie door te betalen. Tot zover het juridische aspect. Blijkbaar speelt er wat meer en heeft Carl dit moment afgewacht. Het zou raadzaam zijn afspraken te maken samen over een overgang tot wanneer Carl kosten voor Richie vergoed. Richie kan hierin best betrokken worden gezien zijn leeftijd. Het gaat uiteindelijk niet zozeer om wat juridisch verplicht is. In een gesprek kunnen jullie met elkaar bespreken voor welke kosten jullie als ouders nog komen te staan in de komende jaren en wie wat daarin vergoedt. Zo wordt ook zichtbaar hoeveel geld ieder uitgeeft en hoe zich dat verhoudt tot jullie inkomsten. Probeer elkaar niet af te troeven. Bekijk het als een nieuwe fase. En hoe blijft het reëel voor jullie alle drie. Zorgplicht blijft tot 21 jaar zolang Richie studeert, dat is een gegeven. Hoe dat wordt ingevuld kan variëren, dus bespreek wat voor jullie én Richie het beste werkt.

