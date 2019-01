Vraag het de mediator: ‘Mijn ex verwaarloost onze dochter, hoe pak ik dit aan?’

Ramon en Gilda zijn drie jaar geleden gescheiden. Sarah en Vincent wonen om en om bij hun vader en moeder en het leek erop dat ze aan de nieuwe situatie gewend waren. Maar sinds een paar maanden klaagt Sarah bij Gilda dat haar vader alleen nog oog heeft voor Vincent. Ramon zegt dat Sarah de boot afhoudt, maar volgens Gilda doet hij gewoon niet genoeg zijn best.

Gilda: ‘Ramon is een echte mannenman. Hij is dol op stoere mannendingen, dingen waar je vies van wordt. Vincent, onze zoon van 13, is precies zo. Ze gaan vaak samen mountainbiken en ze zijn allebei actief bij de padvinderij, daar kun je ze elke zaterdagochtend vinden. Ik ben heel blij dat Ramon zo’n hechte band heeft met zijn zoon, maar ik krijg steeds meer signalen dat hij Sarah, onze dochter van 11, nogal verwaarloost.

Zij en Ramon, dat gaat de laatste tijd helemaal niet samen. Vroeger wel. Toen was ze echt pappa’s kindje. Maar sinds ongeveer een jaar klaagt Sarah dat Ramon, als de kinderen bij hem zijn, alleen nog maar met Vincent optrekt. Hij laat haar gewoon links liggen. Sarah is daar erg verdrietig over. Ze voelt zich in de steek gelaten door haar vader en ze is boos dat hij Vincent zo voortrekt.

Steeds vaker komt ze op de dagen dat ze bij haar vader woont met een smoesje naar mij. Ik stuur haar altijd zo snel mogelijk terug omdat die omgangsregeling toch al zo gevoelig ligt. Ik wil geen gedonder met Ramon. Maar laatst vertelde Sarah dat ze weer de hele zaterdag in haar eentje in haar vaders huis had gezeten en toen kromp mijn hart wel ineen. Vincent begrijpt ook niet waarom Ramon hem altijd voortrekt en hij vindt het ook helemaal niet leuk. Ik heb tegen Ramon gezegd dat hij het moet oplossen met Sarah, want dat ik haar anders de volgende keer niet meer naar hem terugstuur.’

Ramon: ‘Ik vind het lastig met Sarah. Vroeger waren we de beste maatjes, zij, Vincent en ik. Kanoën, fietsen, naar rugbywedstrijden. We deden van alles. Sarah heeft ook op de padvinderij gezeten maar daar is ze een jaar geleden mee gestopt. Ik weet niet waarom, dat wilde ze niet vertellen. Omdat Vincent het nog wel leuk vindt, ben ik er ook mee doorgegaan.

Nou je het zegt, eigenlijk doen we zelden meer iets met z’n drieën. Sarah heeft nooit ergens zin in en Vincent en ik, dat gaat min of meer vanzelf. Ik weet niet hoe het zo is gekomen.

Sarah heeft afstand genomen. Dat is het, denk ik. Vroeger liepen zij en ik altijd te stoeien, maar als ik haar tegenwoordig een speels stompje op haar arm geef, doet ze alsof ik haar arm gebroken heb. Ik mag haar niet eens meer een nachtkus geven.

Ik merk dat Sarah de laatste maanden steeds vaker naar haar moeder gaat op de dagen dat ze bij mij hoort te zijn. En als ik dan vraag wat ze daar heeft gedaan, trekt ze zich weer terug in dat nukkige zwijgen. Ik probeer over school en over haar vriendinnen te praten, maar het enige wat ze dan zegt is: “Daar praat ik liever met mamma over”. Alsof ik er geen verstand van heb. Het is Gilda voor en Gilda na. Soms ben ik best jaloers op Gilda, dat Sarah haar wel vertrouwt. Natuurlijk is het fijn dat Sarah zo’n goede band heeft met haar moeder, maar ik ben toevallig wel haar vader.’

De mediator: ‘Kinderen hebben fases waarin ze groot worden en zich ontwikkelen. Hoe je daarin mee beweegt als ouder(s) is soms heel lastig. Je hebt een leuke activiteit en ‘ineens’ is het niet leuk meer. De klik is er even niet of je merkt dat het moeilijk is om in gesprek te komen. Ik merk dat je veel moeite doet, maar het gevoel hebt dat je er niet doorheen komt, Ramon. Frustrerend voor je. En tegelijk zal je je er ook best verdrietig bij voelen dat het zo loopt. Voor Gilda is het dat ook. Dat is niet zo’n fijne situatie, want het zal een weerslag hebben op Sarah. In dat geval kun je het beste proberen wat je in de situatie zonder scheiding ook zou hebben gedaan: samen bespreken en kijken hoe het voor Sarah goed is. Tot waar kun of wil je sturen en vanaf waar spreken jullie af om te accepteren dat het op een bepaalde manier loopt. Is Sarah wat vaker bij haar moeder? Of gaat zij gewoon naar Ramon? Moet de indeling voor de zorgverdeling anders, andere momenten? Bijvoorbeeld vrijdagavond filmpje kijken en zaterdag bij Ramon? Wat vindt Sarah leuk om met jullie te doen, met haar vader, met haar moeder? Luister(!) naar wat zij te zeggen heeft. Tieners kunnen het soms rottig zeggen, maar wel vaak heel goed te bedenken. Maak gebruik van die kracht. Dus samen bespreken, alternatieven bedenken zodat jullie voor veel openstaan, Sarah erbij betrekken en afspraken maken. Succes!

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.