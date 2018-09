Vraag het de mediator: ‘Mijn ex vraagt steeds extra bijdragen voor onze dochter. Wat nu?’

De 16-jarige Valerie gaat met haar klas naar Rome en dat kost een hoop geld. Harco betaalt zijn ex Gerlinde alimentatie en hij vindt dat Gerlinde Valerie’s reis daar maar van moet betalen. Een extra bijdrage zit er met zijn bescheiden inkomen echt niet in. Gerlinde vindt het erg belangrijk dat het haar dochter aan niets ontbreekt en daarom werkt ze fulltime. Ze vindt dat Harco maar eens moet stoppen met de kunstschilder uithangen, zodat hij ook een normale baan kan zoeken.

Harco: ‘Laatst kreeg ik een mailtje van mijn ex Gerlinde. Ze schreef dat onze dochter Valerie dit jaar met school naar Rome gaat en of ik de helft van de kosten maar wil betalen. Dat doet ze wel vaker: vragen, nee eisen, dat ik meebetaal aan een uitje of hobby van Valerie. Ik heb teruggeschreven dat ik al alimentatie betaal en dat ze het daarmee moet doen.

Er speelt nog iets anders. Gerlinde heeft een riant inkomen, veel meer dan ik, en ik vind dat ze Valerie erg verwent. Dure merkkleren, driemaal per jaar op vakantie naar Bali, Curaçao, New York. Daarnaast mag Valerie de ene na de andere sport proberen, en elke keer krijgt ze een compleet nieuwe uitrusting. Sinds kort is ze lid van een duikvereniging. Nou, dat kost wat. En alles nieuw, hè. Volgens Gerlinde is alleen het beste goed genoeg voor Valerie.

Dat baart me zorgen. Ik vind het ook belangrijk dat Valerie leert om met weinig toe te kunnen, dat tweedehands spullen ook goed zijn, zeker als ze, zoals met dat duiken, nog niet weet of ze ermee verder wil. Maar als ik dat bij Gerlinde aansnij, draait het altijd uit op ruzie.

Anderzijds wil ik ook niet dat Valerie de dupe wordt, ik wil niet dat ze tussen twee vuren komt te zitten. Dus komt het er telkens weer op neer dat ik toch betaal. Gerlinde weet dat ik het niet zo breed heb. Soms heb ik het gevoel dat ze me expres op kosten jaagt.’

Gerlinde: ‘Harco heeft gemakkelijk praten. Valerie is alleen het weekend bij hem en dan gaan ze echt geen kleren kopen. Ik geloof sowieso niet dat hij ooit iets voor haar koopt. Als hij met haar op vakantie gaat, gaan ze kamperen. Dat is niks voor Valerie, maar daar houdt Harco geen rekening mee. Hij wil alles op een koopje. Laatst stelde hij voor dat ik een tweedehands duikpak voor haar zou kopen. Moet je je voorstellen! Omdat hij zo nodig back to basic wil, moet zijn dochter dat ook maar doen.

Ik heb een hele armoedige jeugd gehad. Er was nooit geld en daardoor kon ik vaak niet meedoen. Ik heb me erg eenzaam gevoeld en dat gun ik echt niemand. Ik wil niet dat Valerie dat ooit hoeft mee te maken. Harco roept altijd dat hij niet meer kan betalen, maar daar kiest hij zelf voor. Hij moet zo nodig de kunstschilder uithangen. Nou, er is niet veel animo voor zijn werk, dus wat verbeeldt hij zich eigenlijk? Beetje artistiekerig zitten doen terwijl hij het tegenover Valerie en mij laat laat afweten.

De alimentatie die hij betaalt, is nog niet eens voldoende om toiletpapier van te kopen. Alles wat Valerie nodig heeft, komt uit mijn portemonnee. En daar werk ik hard voor. Dat doe ik graag voor haar, maar als er eens iets extra’s is, zoals zo’n schoolreisje, vind ik dat Harco best iets mag bijdragen. De hele klas gaat mee en ik wil pertinent niet dat Valerie moet afzeggen omdat haar vader geen geld heeft.’

De mediator: ‘De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald op basis van inkomsten en de hoeveelheid zorg die ieder van jullie verleent. Aan de hand van onderzoek zijn normbedragen opgesteld die bij jullie gezamenlijke inkomen horen, van het moment dat jullie nog samen waren. Die normbedragen kunnen uiteraard afwijken van wat jullie Valerie willen geven of wat jullie nodig vinden voor haar ontwikkeling.

Nu begrijp ik uit Gerlinde haar verhaal dat Harco een laag inkomen heeft. Bij mij komt dan de vraag op of dat altijd al zo was. En aansluitend daarop hoe deden jullie dat toen? Er zijn een aantal verschillende afspraken te maken. Om ervoor te zorgen dat Gerlinde niet voor iedere extra post bij Harco hoeft aan te kloppen kunnen jullie een rijtje opstellen van de kosten in het komende kwartaal of halfjaar.

Voor een kamp of werkweek is een jaar ook mogelijk. Wat vinden jullie van die uitgaven voor Valerie? Wordt zij er beter van? Hebben jullie het er voor over? Als je dit samen bespreekt heeft dat 2 voordelen: de eerste is dat jullie allebei invloed uitoefenen op bepaalde uitgaven. Gerlinde is ook niet meer alleen verantwoordelijk, Harco beslist mee. Het tweede voordeel is dat Valerie ziet dat jullie samen communiceren, over haar. Dat geeft haar een veilig gevoel, want wat is er fijner voor een kind dan haar ouders op een goede manier te zien communiceren!

