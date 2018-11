Vraag het de mediator: ‘Ik mag niets meer voor haar doen. Wat nu?’

Pieter deed altijd alles voor zijn vrouw Doris. Omdat hij niet zo’n prater is, was dit zijn manier om haar te laten weten dat hij van haar hield. Maar Doris werd verliefd op een ander en ze wil bij Pieter weg. Ze is op zoek naar eigen woonruimte en neemt zoveel mogelijk afstand van Pieter. Die blijft echter gewoon voor haar zorgen, wat haar mateloos irriteert. Pieter is in de war: hij wil gewoon het beste voor haar. Doris wil echter maar een ding: dat hij haar met rust laat.

Doris: ‘Met Pieter is het altijd al lastig communiceren geweest. Hij lijkt nooit te horen wat ik tegen hem zeg, hij reageert niet op mijn vragen en soms praat hij dwars door mijn gesprek heen. In het begin herhaalde ik wat ik zei, maar dat haalde niets uit en toen heb ik me er maar bij neergelegd. Hij heeft ook positieve kanten. Hij doet alles voor me, ook als ik er niet om vraag. Hoewel dat soms benauwend was, gaf het ergens ook een veilig gevoel. Tot voor kort.

Toen ik vorig jaar Paul leerde kennen, wist ik niet wat ik meemaakte. Paul luistert echt naar wat ik te vertellen heb, hij is geïnteresseerd en ik voel me serieus genomen. Iets wat ik bij Pieter absoluut miste. Hij doet alleen iets voor me als ik er expliciet om vraag. Hoewel ik heel veel van Pieter hou, heb ik besloten om bij hem weg te gaan. Paul heeft zoveel meer te bieden.

Pieter nam het heel gelaten op, alsof het hem niets uitmaakte. Zijn zorgzame karakter maakte dat hij ook gewoon verder ging met het zorgen door mijn fietsband te plakken, lekker te koken en het boek kopen dat ik zo graag wilde hebben. Hij is zelfs voor me op zoek naar woonruimte. Dat geeft zo’n rotgevoel! Ik voel zo’n schuldgevoel dat ik hem in de steek laat en als hij dan ook nog zo zorgzaam blijft, wordt het schuldgevoel alleen maar groter. Maar als ik zeg dat hij daarmee moet ophouden, krijg ik een hele verdrietige blik terug. Ik wou dat hij niet zo aardig tegen me was!’

Pieter: ‘Ik begrijp niet precies waarom Doris bij weg wil. Eigenlijk dacht ik we het wel goed hadden met elkaar. Ik heb een goede baan en ik geef haar alles wat haar hartje begeert. Misschien is het ouderwets, maar ik heb geleerd dat een man zijn vrouw moet beschermen en verzorgen, en dat doe ik zo goed als ik kan. Ze hoeft maar een kik te geven en ik regel het voor haar. Nog maar twee jaar geleden heb ik een sauna laten bouwen omdat zij daar zo van houdt. Ze gaat altijd met vriendinnen naar dat soort dingen, dus ik dacht: een sauna aan huis is wel zo praktisch.

Alleen de schaakvereniging heb ik voor mezelf. Dat is op dinsdagavond en dat wil ik liever niet missen. Maar als Doris liever heeft dat ik thuis blijf, dan doe ik dat. Een paar maanden geleden heeft ze dus gezegd dat ze wil scheiden. Nou ja, als dat is wat ze wil. Als die andere man beter voor haar kan zorgen, moet ze dat maar doen. Maar ik wil wel dat ze goed terechtkomt. Iemand van de schaakclub is makelaar en die had misschien wel iets voor haar. Toen ik dat voorstelde, werd Doris heel boos. Ik begrijp niet waarom. Ik wil alleen dat ze goed terechtkomt. Al die jaren nam ze alles wat ik voor haar deed met beide handen aan en nu mag ik opeens niets meer voor haar doen. Eigenlijk vind ik dat nog erger dan dat ze bij me weggaat.’

De mediator: ‘Tja, hoe kun je afscheid nemen van iemand waarvan je veel houdt? En dat geldt uiteraard voor jullie beiden. Het maakt het vooral lastig door jullie verschillende invulling van een relatie. Is er iets wat jullie elkaar willen toewensen voor de toekomst? Zijn er nog afspraken te maken voor de afronding van jullie relatie. Afscheid nemen wordt vaak onderschat. Het is ook moeilijk. Daarentegen levert een abrupt einde vaak een onvoldaan gevoel op. En dat is zonde wanneer je, zoals jullie, ook een fijne tijd hebt gehad samen. Zie het als een etentje met iemand. Voor een geslaagde avond is het goed om je voor te bereiden. Het is een afscheidsetentje, wat vind je belangrijk met elkaar te delen, te herinneren? Wat verwacht je van de avond? Deel dat ook aan elkaar mee, dan zijn er geen verwachtingen die op voorhand al niet kunnen uitkomen. Op deze manier kunnen jullie op een respectvolle manier afscheid nemen van elkaar.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Bron: Mediation Supermarkt | beeld: iStock