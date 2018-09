Vraag het de mediator: ‘Ik moet mijn ex redden. Maar hoe?!’

Tiffany heeft Glenn verlaten voor een ander, maar Glenn gelooft niet dat ze het echt meent. Ze is al vaker bij hem weggegaan en uiteindelijk kwam ze altijd weer bij hem terug. Daar kan Glenn deze keer echter niet op wachten. Maurice, met wie ze nu is, is een hele agressieve vent die zijn vorige vriendin zelfs het ziekenhuis in heeft geslagen. Glenn is vastbesloten om Tiffany te redden voordat ze gewond raakt, of nog erger.

Glenn: ‘Tiffany weet niet wat ze wil. Drie weken geleden heeft ze me verlaten voor die Maurice. ’s Ochtends hadden we nog seks en toen ik tussen de middag even thuiskwam om te kijken hoe het met haar ging, lag er een briefje dat ze bij Maurice was ingetrokken. Ze heeft me gewoon ingeruild.

Die Maurice is geen lieverdje. Hij mishandelt al zijn vriendinnen en volgens mij gebruikt hij ook drugs. Toen Tiffany voor het eerst zijn naam noemde, heb ik haar verboden om met hem om te gaan. Maar ze wilde natuurlijk niet luisteren. Ze is zo stronteigenwijs.

Ze is wel eens eerder bij me weggegaan, maar dan kwam ze altijd weer met hangende pootjes bij me terug. Ik weet zeker dat dat deze keer ook zal gebeuren, volgens mij twijfelt ze nu al. Ze stuurt van die dubbelzinnige appjes. Aantrekken en afstoten, dat is Tiffany. Dat kun je het beste een beetje laten gaan.

Maar deze keer moet ik echt ingrijpen. Stel dat die vent haar iets aandoet? Ik hou haar continu in de gaten, om haar te beschermen, snap je. Ik moet haar van hem losweken want hij zal haar nooit vrijwillig laten gaan. Hij is zo bezitterig. Laatst wilde ik even met haar praten toen we elkaar toevallig tegenkwamen in de supermarkt. Volgens mij vond zij het ook fijn om mij te zien, ze was zelfs aan het flirten. Stond hij er opeens tussen met zijn getatoeëerde sportschoolarmen in bokshouding. Zei dat ik haar niet mag lastigvallen. Maar wie valt haar nu eigenlijk lastig?’

Tiffany: ‘Glenn is een schat van een man, heel zorgzaam. Ik kom uit een gezin met veel geweld en Glenn was de eerste man bij wie ik me veilig voelde. Maar hij wilde continu weten wat ik deed en met wie ik was. Hij belde ook heel vaak, soms wel dertig keer per dag. “Dag liefje, wat ben je aan het doen? Wie is er bij je? Zal ik je ophalen?” Als ik de telefoon niet opnam, stuurde hij appjes. En als ik daar niet direct op reageerde, ging hij zielig doen.

Ik zei dat ik ruimte nodig had en dat hij me moest vertrouwen. Hij zei dat hij dat deed en dat hij me respecteerde, dat alles wat hij deed uit liefde was. Maar zo voelde het niet. Ik werd heen en weer geslingerd tussen mijn behoefte aan geborgenheid en de behoefte aan vrijheid. Ik heb het een paar keer eerder uitgemaakt, maar toen wist hij me toch weer in te palmen.

Nu heb ik echt voor mijn vrijheid gekozen. Maurice kan het niet schelen wat ik doe en met wie ik ben, hij laat me vrij.

Maar Glenn kan me niet loslaten. Hij blijft me bellen en mailen en laatst sprak hij me zelfs aan in de supermarkt. Hij dreef me helemaal in een hoek met dat grote lijf van hem. Het was maar goed dat Maurice me kwam bevrijden, anders weet ik niet wat er was gebeurd.

Soms neem ik de telefoon wel op als Glenn belt. Dan probeer ik hem uit te leggen dat het echt voorbij is tussen ons. Laatst heb ik met hem in een café afgesproken. Dat is dan wel weer heel vertrouwd. Dan ga ik weer twijfelen. Maar nee, ik wil echt niet meer naar hem terug.’

De mediator: ‘Als je uit elkaar gaat is het goed om uit te leggen waarom. Wees duidelijk en helder. Op die manier kan Glenn ook accepteren dat het zo is. Bij twijfel aan jouw kant, Tiffany, blijft er voeding voor Glenn om te werken aan de relatie. Op de momenten dat je elkaar ziet kan dat voor moeilijke, emotionele situaties zorgen zoals in de supermarkt (negatief) of in de kroeg (enigszins positief). Jij bent blijkbaar niet weggegaan bij Glenn omdat je een hekel hebt aan Glenn, dus er kunnen nog gevoelens zijn voor hem. Maar, Glenn, Tiffany geeft aan écht niet meer verder te willen met je. Ik ken jullie verder niet dus ik weet niet wat Glenn beweegt om nog niet te accepteren dat jullie relatie volgens Tiffany over is. Daarover zou je samen een gesprek aan kunnen gaan. Een laatste gesprek of, als Tiffany toch twijfelt, een eerste gesprek om de relatie te verbeteren. Dan kun je praten over wat je mist in je relatie en wat je beter of anders zou willen. Als het een knipperlicht relatie is, kun je ook eens kijken wat jullie wel aantrekt en waar het gevaar op de loer ligt dat het toch weet uit gaat. Daar kunnen redenen voor zijn die misschien bij het uitspreken ervan kunnen leiden tot begrip bij elkaar. Maar goed, ik wil hier geen pleidooi houden voor het voortzetten van de relatie. Als het tussen jullie niet lukt dan is dat zo en is het beter om dat te accepteren. Dan kunnen jullie allebei verder.

