Vraag het de mediator op de werkvloer: ‘mijn collega’s negeren me. Wat moet ik doen?’

Sinds een half jaar werkt Gerda als verkoopster in een winkel met huishoudelijke artikelen. In de vorige winkels waar ze werkte kon ze altijd goed met haar collega’s overweg. Maar nu wordt ze consequent door de drie andere verkoopsters genegeerd. Wat ze ook doet, haar collega’s keren haar de rug toe. Gerda weet niet wat er aan de hand is, maar de situatie vreet aan haar.

Gerda: ‘We staan met z’n vieren in de winkel, elk in zijn eigen wijk. In alle andere winkels waar ik heb gewerkt hielpen we elkaar. Als je zag dat een collegaatje hulp nodig had, sprong je even bij. Maar in deze winkel gebeurt dat niet. Althans, de andere drie helpen elkaar wel en ik help hen, maar zij helpen mij nooit.

Laatst was ik bezig om serviesgoed in de schappen te zetten toen een klant iets vroeg. Ik stond met een stapel borden in mijn handen en wist even niet wat ik moest doen. Anja stond vlakbij en ze had niets omhanden, dus ik vroeg of zij de klant wilde helpen. Maar ze deed net of ze niets hoorde. Soms staan ze met z’n drieën te kletsen en als ik er dan aankom, valt het opeens stil. De pauzes zijn het ergst. Meestal gaan we twee aan twee, maar niemand wil met mij. Laatst moest Shirley tegelijk met mij. Nou, ze heeft de hele pauze geen stom woord gezegd. Als de anderen pauze hebben, hoor ik ze altijd kletsen en lachen.

Marieke deed in het begin nog wel aardig, maar toen ik haar een keer vroeg of ze misschien zin had om na het werk iets te gaan drinken, keek ze me aan of ik gek was. De volgende dag hoorde ik hoe ze mijn vraag met zo’n raar stemmetje herhaalde tegenover Shirley en Anja. En lachen dat ze deden! Ik heb steeds meer moeite om naar mijn werk te gaan, terwijl ik het werk zelf echt heel leuk vind.’

Shirley: ‘Vanaf het begin doet Gerda alsof ze beter is dan wij. Met haar verhalen over de chique winkels waar ze gewerkt heeft en de beroemde klanten die ze had geholpen. Lekker belangrijk dat Linda de Mol jou ooit heeft gevraagd waar de Swifferdoekjes liggen.

Ik had de eerste dag dat ze hier werkte met haar pauze en ik vond haar gelijk niet aardig. Ze doet poeslief, maar ze wil zich er gewoon tussen dringen. Ze weet ook alles beter. Als ik de kopjes niet allemaal met het oor dezelfde kant op zet, gaat zij ze rechtzetten en als ik niet onmiddellijk naar een klant loop, snelt zij eropaf. Ook in mijn wijk!

Anja, Marieke en ik werken al jaren met z’n drieën in de winkel en voor mij hoefde er geen vierde bij. We redden het prima. Maar goed, dat beslist de baas.

Wij drieën kennen elkaar echt hartstikke goed. We zien elkaar bijvoorbeeld ook privé. En zoals nu, nu ik gedoe heb met mijn vent, daar kan ik met Anja en Marieke fijn over praten. Maar dan komt uitgerekend op dat moment Gerda aanslenteren. Zo irritant! Ze voelt helemaal niet aan dat ze op zo’n moment te veel is. Dus dan gaan wij maar weer aan het werk.

Anja en Marieke hebben nog wel hun best gedaan met Gerda, maar zij waren er gauw klaar mee toen Gerda Marieke probeerde in te palmen. Denkt ze nou echt dat ze tussen ons in kan komen? Ik laat me mijn collega’s niet afpakken door zo’n kapsoneswijf.’

De mediator: ‘Welke rol speelt jullie bedrijfsleider/baas hierin? Hebben jullie met hem/haar gesproken? Er zijn best wel begrijpelijke dingen in jullie verhalen. Er is al een fijne groep en dan komt er iemand bij. Diegene moet een plekje verwerven. Doe je het goed dan hoor je erbij, doe je het niet goed, dan hoor je er niet bij. Gerda zal zich in de ogen van de anderen de taal en de cultuur eigen moeten maken om toegelaten te worden. En als dat niet lukt is het aan de bedrijfsleider/baas om jullie daarbij te helpen. Vandaar mijn vraag welke rol diegene hierin speelt. Op zichzelf is het natuurlijk heel fijn dat de drie collega’s fijn met elkaar kunnen praten, ook over privé. Het geeft een vertrouwde sfeer. Maar, jullie zouden kunnen bespreken tot waar dit de collegialiteit mag beïnvloeden. Wat zou het bieden als de sfeer prettig is voor iedereen? Wat doet dat met de klantbeleving? Zouden die sneller terugkomen? En, als je bedenkt dat je geen vriendinnen hoeft te zijn om een prettige sfeer te creëren, zou het stiekem niet voor iedereen veel prettiger zijn? Wat is daarvoor nodig? Wat hangt er in de lucht wat eens goed besproken moet worden? Of is het juist beter om eens met z’n allen wat te ondernemen in plaats van te gaan praten? Dat laatste zou wel mijn advies zijn.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

