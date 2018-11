Vraag het de mediator op de werkvloer: ‘Geroddel over mij op de werkvloer, hoe ga ik ermee om?

Anne en Nieske zijn collega’s. Als Anne van een andere collega hoort dat Nieske over haar geroddeld heeft, vraagt ze Nieske om opheldering. Die is zich van geen kwaad bewust en weigert haar excuses te maken. Daardoor voelt Anne zich zo gekwetst dat ze voortaan zo min mogelijk met Nieske te maken wil hebben. Dat heeft consequenties voor hun samenwerking.

Nieske: ‘Eerst beantwoordde Anne mijn ‘goedemorgen’ niet meer. We zitten op dezelfde kamer, dus dat valt wel op. Vervolgens schoof ze in de kantine expres naar het midden van de bank zodat ik niet naast haar kon zitten. Toen hoorde ik van een kamergenoot dat ze, toen ik naar de wc was, tegen een klant had gezegd dat ik die dag niet werkte. Terwijl ik er dus gewoon was! En wat de deur helemaal dicht deed, is dat ze voor de presentatie van een gezamenlijk project de verkeerde stukken uitprintte. Ik stond compleet voor aap voor die klant. Ik wil niet klikken, maar daardoor heb ik nu wel een aantekening in mijn dossier.

Toen ik Anne vroeg waarom ze zo deed, werd ze heel boos en zei dat ik niet zo schijnheilig moest doen. Ze begon over een gesprek van een paar maanden terug, ik was dat alweer vergeten, maar daarin verweet ze me dat ik over haar geroddeld had. Daar kon en kan ik me niets van herinneren en daarom weigerde ik toen om mijn excuses te maken. Ik kan toch geen excuses aanbieden voor iets wat ik me niet kan herinneren? Bovendien, ik mag Anne graag, dus waarom zou ik onaardige dingen over haar zeggen?

Maar goed, zij voelt zich gekwetst en probeert mij dat op allerlei manieren duidelijk te maken. Ik weet niet hoe ik dat moet oplossen, want wat ze zegt is gewoon niet waar. Ondertussen maakt ze me het werken hier wel bijna onmogelijk.’

Anne: ‘Ik deel een kamer met Peter en Nieske en tot voor kort konden we het goed met elkaar vinden. Drie maanden geleden hoorde ik van Peter dat Nieske onaardige dingen over mij zei tijdens de lunch: dat ik naar de kapper moest, dat ik me slonzig kleedde, dat ik er allesbehalve aantrekkelijk uitzag. Mijn vriend had het toen net uitgemaakt, na 8 jaar, en haar opmerkingen kwamen hard aan. Bovendien vond ik het gewoon heel onaardig.

Toen ik Nieske daarmee confronteerde, ontkende ze alles. Maar ook andere collega’s hadden die opmerkingen gehoord, dus Nieske loog gewoon. Ik wilde dat ze haar excuses aanbood, maar dat weigerde ze. Ze liep gewoon weg. Ik was zo kwaad!

Toen ben ik haar gaan negeren. Niet expres, ik kon haar gewoon niet meer verdragen. Maar ik ga in de pauze echt niet verzitten als zij eraan komt. Zo kinderachtig ben ik niet. Het lijkt wel of ze op zoek is naar bewijzen of zo. Dat ik een keer heb gezegd dat ze thuiswerkte terwijl dat niet zo was, was een vergissing. Ik had haar die dag nog niet gezien, dus ik nam aan dat ze er niet was. Jeetje, ik probeerde haar juist te helpen. Net als met dat uitprinten. Iedereen maakt wel eens een fout. Ik heb dat ook aangegeven bij onze leidinggevende en volgens mij is die waarschuwing alweer uit Nieske’s dossier gehaald. Ik snap niet dat Nieske niet wil toegeven dat ze over me heeft geroddeld. Dat maakt me nog steeds kwaad. Op deze basis kan ik niet met haar samenwerken.’

De mediator: ‘Zo zie je maar hoe een gebeurtenis die jullie niet allebei hetzelfde hebben ervaren kan leiden tot een slechte sfeer waarin niet te werken is. Wat zouden jullie willen bereiken met een mediator? Als dat is dat je elkaar uiteindelijk wel kunt accepteren op de werkvloer dan is daar eerst wat anders voor nodig. Hebben jullie je verhaal allebei goed

kunnen vertellen? Zo ja, heb je ook de moeite genomen naar het verhaal van de ander te luisteren? Wat heb je gehoord? Waarschijnlijk heb je onder andere gehoord dat jullie bijna alles verschillend hebben ervaren én dat jullie allebei niet kunnen werken in zo’n sfeer.

De volgende stap is spannend: willen jullie je committeren om met elkaar tot een nieuwe situatie te komen? Uiteraard kan dat ook samen met een mediator. Als je ‘ja’ zegt ga je samen om de tafel. Je gaat om de tafel met de bedoeling om te bespreken wat het mogelijk maakt om samen op de werkvloer aanwezig te zijn. Wat heb je daarvoor nodig? Geen vervelende spanning? Benoem dat. Geen roddels? Benoem dat. En vertel gelijk hoe je het wel zou willen. De ander kan daar op reageren door mee te denken hoe je het samen mogelijk kunt maken. Op deze manier laten jullie alle onderwerpen voorbij komen om te benoemen en om te zetten in een afspraak met elkaar. Veel succes. Jullie verhaal in de Viva was de moeilijkste stap. Ik heb er vertrouwen in dat de rest nu volgt.’

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.