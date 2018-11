Vraag het de mediator op de werkvloer: ‘Mijn kantinedame ‘leent’ van de kassa. Wat moet ik doen?’

Ronald is directeur van een middelgroot familiebedrijf. Onlangs hoorde hij van zijn boekhouder dat kantinemedewerkster Angela sjoemelt met de kassa. Dat kan natuurlijk niet. Meer nog dan Angela op de vingers tikken, wil Ronald weten of ze financiële problemen heeft en of hij haar daarmee kan helpen. Maar hij heeft geen idee hoe hij zo’n gesprek moet aanpakken.

Ronald: ‘Angela werkt al bijna 20 jaar in de kantine van ons timmerbedrijf. Tot voor kort was ik heel tevreden over haar. Ze was altijd als eerste op de zaak en ’s avonds moest je haar letterlijk naar huis sturen. Sinds vijf jaar is ze verantwoordelijk voor de kantine en ik moet zeggen, alles is daar altijd tiptop in orde. Angela was altijd opgewekt, ze lag goed bij de collega’s en ook de klanten mochten haar graag. Maar sinds ongeveer een half jaar is er iets veranderd. Het lijkt wel of ze er niet helemaal bij is met haar hoofd. Ze reageert soms heel kortaf, bijna snibbig als iemand bijvoorbeeld om extra mosterd bij de kroketten vraagt. Zo ken ik haar helemaal niet.’

‘Onlangs vertelde Gerald, mijn boekhouder, dat Angela af en toe geld leent uit de kassa. Ze vult het ook altijd weer snel aan, maar toch, dat kan natuurlijk niet. Nu vermoed ik dat Angela financiële problemen heeft. Dat zou alles verklaren. Ik wil haar daar graag op aanspreken. Niet om haar te berispen, maar om haar te helpen. Nou ja, ook om duidelijk te maken dat ze met haar vingers uit de kassa moet blijven. Het probleem is dat ik niet weet hoe ik zo’n gesprek moet beginnen. Ik heb nooit functioneringsgesprekken gevoerd en met Angela ben ik niet echt close. Misschien moet ik het aan Gerald vragen. Die kan wel goed met haar. Maar dat is eigenlijk te gek. Ik ben de directeur. Ik ben verantwoordelijk voor Angela’s functioneren.’

Angela: ‘Ik vind het heerlijk om de kantine op orde te houden, om alles zo efficiënt mogelijk te regelen. Mijn collega’s lachen me daar soms om uit, maar volgens mij is de directeur heel tevreden over me. Hij is nogal formeel en hij zal niet gauw een compliment geven. Maar hij geeft me veel meer vrijheid dan de anderen, dus ik moet toch iets goed doen.’

‘Daarom vind ik het extra rot dat ik zo nu en dan geld uit de kassa moet lenen. Ik wil zijn vertrouwen niet beschamen. Maar soms heb ik snel geld nodig en ik betaal het altijd zo snel mogelijk terug. Volgens mij heeft niemand het nog gemerkt. Maar ik besef ook wel dat het een kwestie van tijd is voordat ze erachter komen.’

‘Mijn vriend is verslaafd aan blowen, dat is het probleem. Hij heeft geen werk en daardoor wordt het steeds erger, op dit moment jaagt hij er zo een paar honderd euro’s per maand doorheen. Ik heb hem zijn pinpas afgenomen en hem op leefgeld gezet, maar toen is hij gaan lenen. Hij heeft meer dan tienduizend euro schuld bij verschillende mensen. Van mijn salaris kan ik dat nooit terugbetalen, dus probeer ik die schuldeisers af en toe iets te geven om ze gedeisd te houden. Ook dat houdt een keer op, natuurlijk.’

‘Ik heb wel overwogen om met de directeur te gaan praten, misschien kan ik een voorschot krijgen op mijn vakantiegeld, maar daar zie ik erg tegenop. Misschien ontslaat hij me wel als hij hoort wat ik heb gedaan.’

De mediator: ‘Wat hier gebeurt leidt uiteindelijk ertoe dat voor jullie beiden de drempel te hoog is geworden om erover in gesprek te gaan. De gebeurtenissen zullen namelijk steeds meer worden ingevuld, waardoor je steeds negatiever tegen de situatie aan zal gaan kijken. Okay, zaak dus om samen over de streep te komen. Angela, jij hebt een probleem in de privésfeer. Het is een inkopper om te zeggen dat je dit niet op deze manier kunt oplossen.

Ronald, jij bent werkgever en je hebt het gevoel dat er iets niet klopt. Gerald heeft je uiteraard ingelicht over de kasopnames, maar omdat het ook telkens werd terugbetaald, kun je aanvoelen dat er iets speelt waar je meer van wilt weten. Daar begint dus ook het gesprek. De boodschap over wat je hebt geconstateerd. Vervolgens kan Angela daar op reageren. Als je elkaar hebt aangehoord gaat het erom dat jullie naar elkaar kunnen aangeven wat je van de ander hebt begrepen. Bijvoorbeeld, Angela begrijpt van Ronald dat hij vertrouwen in zijn werknemers belangrijk vindt. En Ronald begrijpt van Angela dat zij rust in haar privéleven belangrijk vindt. Vanaf dat moment kun je samen bespreken hoe je met elkaar afspraken kunt maken om de toekomst in te gaan. De commitment om dit te doen ligt in het stukje waar je elkaar vertelt wat je van de ander hebt begrepen. Werk daar dus naartoe, eventueel met een mediator.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

