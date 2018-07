Vraag het de mediator: ‘Mijn peuterzoon reageert slecht op ons co-ouderschap. Wat nu?’

Jack en Liesbeth zijn onlangs gescheiden. Hun zoon Victor (3) woont de helft van de week bij zijn vader en de andere helft bij zijn moeder. Volgens Liesbeth is dat te zwaar voor hem: als hij van zijn vader komt is hij altijd hangerig en tegendraads. Jack gelooft niet dat het co-ouderschap het probleem is. Victor moet gewoon wennen. Of wil Liesbeth hem helemaal voor zichzelf?

Liesbeth: ‘Victor is drie. Een klein ventje dat de wereld net begint te ontdekken en dat alles nog heel spannend vindt. Als ik met hem in de speeltuin ben, pendelt hij de hele tijd heen en weer tussen de spelende kindjes en mijn schoot. Hij heeft zo veel behoefte aan veiligheid.’

‘Je weet niet wat een scheiding met zo’n klein kind doet. En de tijd daarvoor… Jack en ik hadden veel ruzie. Dat heeft Victor natuurlijk allemaal meegekregen. Als baby was hij heel rustig, maar toen het misliep tussen Jack en mij werd hij heel druk en dwars. Toen Jack eenmaal weg was en de scheiding geregeld, hoopte ik dat de rust terug zou keren, maar dat was ijdele hoop. Victor blijft onrustig, vooral als hij van zijn vader komt. Daar zit hij drie dagen per week en als hij weer terugkomt is hij bozig en afwerend.’

‘Ik maak me daar zorgen over. Jack zegt dat Victor bij hem heel normaal is, maar daar geloof ik niks van. Jack is gewoon niet zo geïnteresseerd in hoe het met Victor gaat. Hij wil gewoon met zijn zoon pronken, dat doet hij door veel merkkleding voor hem te kopen, Nike’s en zo, maar echt naar hem kijken, dat heeft hij nooit gedaan.’

‘Ik denk dat het beter voor Victor zou zijn als hij fulltime bij mij zou wonen, dan hoeft hij niet steeds aan een nieuwe omgeving te wennen. Hij heeft behoefte aan een stabiele basis, rust en veiligheid. Ik denk dat ik dat als zijn moeder het beste kan bieden.’

Jack: ‘Volgens mij is co-ouderschap helemaal niet teveel voor Victor. De situatie zoals die nu is, dat Victor drie dagen per week bij mij is en de rest bij Liesbeth, is nog zo pril. Dat heeft tijd nodig. We hebben alle drie een zware periode achter de rug en Victor is niet de enige die soms moeite heeft om zich aan te passen.’

‘Liesbeth wil altijd alles controleren en ze is heel ongeduldig. Alles moet direct perfect zijn. Nu we uit elkaar zijn wil ze zich via Victor toch nog met mijn leven bemoeien, en dat wil ik niet. Ik kan zelf wel voor mijn zoon zorgen.’

‘Victor en ik hebben het prima met z’n tweetjes. We doen stoere mannen dingen in Monkey Town en hij is ook al een keer mee geweest naar de motorclub. Dat vond hij geweldig. Ik wil niet dat mijn zoon zo’n watje wordt dat niets aankan. Laat hem maar van het leven proeven. Wat maakt het uit als hij eens een dagje hangerig is? En dat bozige, ja, hallo, hij is drie! Dat hoort bij de leeftijd.’

‘Ik heb het gevoel dat Liesbeth Victor helemaal voor zichzelf wil, dat ze helemaal geen co-ouderschap wil. Dat viel me laatst ook op toen we naar een basisschool gingen kijken. Ze sprak alleen maar tegen de juf, ze keek me zelfs niet aan. Alsof Victor alleen haar zoon is. Eerst heeft ze mij het huis uitgewerkt en nu wil ze me ook nog mijn kind afnemen.’

De mediator: ‘Een kind heeft een vader en een moeder nodig, daar heeft Victor recht op. Gelukkig heeft hij ze allebei. Daarnaast heeft een kind van 3 structuur nodig en een veilige omgeving om in op te groeien. Veilig is niet alleen zonder gevaren. In deze zin betekent veilig ook dat de ouders niet kwaad spreken over elkaar. Dat hoeft niet verbaal, ook de houding is

hierin belangrijk. Dat laatste is soms maar moeilijk te verbergen, want we vinden zo snel iets en dat is ook vaak te zien, zonder er een woord wordt gesproken. Bijvoorbeeld dat de andere ouder het niet helemaal zo doet als de bedoeling is of dat, in dit geval Victor, als hij terugkomt of weggaat een andere houding heeft. Het hoort er allemaal bij. Wat is er nodig Liesbeth om in die 3 dagen de zorg aan Jack te laten? Is dat de regelmaat of structuur? Of zijn er andere zaken van belang? Wat kan jij vertellen Jack over de structuur als Victor bij jou is? Praat hier samen over. Het zal best wel anders gaan bij de één of de ander, maar is het ook echt niet goed? Spreek je zorg dan uit, maar denk ook mee hoe je het samen anders kunt doen, prettiger kunt maken voor Victor. Hier is Victor het meest bij gebaad. Het is heerlijk voor een kind om ouders te hebben die door middel van co-ouderschap voor hem willen zorgen. Het is nog veel fijner als die ouders daarover ook samen kunnen praten en Victor’s geluk kunnen delen.

