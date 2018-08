Vraag het de mediator: ‘Ik vind niet dat mijn dochter een beugel nodig heeft, mijn ex-man vindt van wel. Wat nu?’

Michael wil zijn dochter Mabel naar een orthodontist sturen voor een beugel. Haar gebit is te klein en als er niets gebeurt, wordt het later erg lelijk. Zijn ex-vrouw Gina is ertegen. Mabel is mooi zoals ze is en ze mag niet het gevoel krijgen dat er iets aan haar mankeert. Of speelt er iets anders?

Gina: ‘Michael, mijn ex, is een echte snob. Hij doet alles om indruk te maken op zijn vrienden. Sinds onze scheiding heeft hij aan de lopende band vriendinnetjes, allemaal gefacelifte blondjes, allemaal uiterlijk zonder hersens. Maar hij kan zijn ogen niet van ze afhouden. “Kijk eens wat ik heb veroverd,” hoor je hem denken. Voor onze dochter Mabel koopt hij altijd de duurste kleren, waar ze zich vervolgens amper in mag bewegen omdat ze anders vuil worden. Sinds kort geeft een van die “dames” Mabel celloles, ook zo hip. Maar volgens mij vindt ze er niets aan. Op de dagen dat ze bij mij is hoor ik haar tenminste nooit studeren, en van mij hoeft dat ook niet.

Maar goed, daar gaat het niet om. Laatste belde Michael op om te vertellen dat Mabel een beugel moet. Een bevriende orthodontist had gezegd dat haar gebit er ‘abominabel’ uitzag – dat woord gebruikte hij echt! – en dat haar tanden onmiddellijk rechtgetrokken moesten worden omdat ze er anders haar hele leven last van zou houden.

Ik vind Mabels gebit prima. Het is niet perfect – mijn tanden staan ook niet allemaal recht – maar het is mooi genoeg. Ik wil haar niet het idee geven dat er iets mis is met haar. Bovendien is een beugel een hele belasting.

Michael zegt dat hij de beslissing over de beugel in zijn eentje mag nemen omdat in het ouderschapsplan staat dat hij verantwoordelijk is voor Mabels gebit. Maar dat is gewoon een praktische afspraak, zodat we het niet vergeten. Dat wil toch niet zeggen dat ik geen inspraak heb?’

Michael: ‘Ik ben wel geschrokken van de uitspraken van mijn vriend. Hij zei dat Mabels gebit er nu weliswaar nog redelijk uitziet, maar dat haar kaak te smal is voor een compleet gebit. Als haar tanden en kiezen groter worden, zullen ze alle kanten op gaan staan. En dat is echt geen gezicht. Mabel is een meisje en die moeten er toch een beetje mooi uitzien. Voor een man is dat minder belangrijk, maar vrouwen hechten daaraan. Daarom wil ik dat Mabel zo snel mogelijk een beugel krijgt.

Ik snap niet dat Gina daar iets op tegen heeft. Zij wil toch ook het beste voor Mabel? Het lijkt wel of ze jaloers is op de aandacht die ik aan Mabel besteedt. Laatst toen ik Mabel kwam ophalen, zat mijn vriendin Francesca toevallig ook in de auto. Gina zag haar, maar deed net of ze haar niet zag. Later stuurde ze me allemaal appjes, dat Francesca er ordinair uitzag en dat ze niet begreep dat ik voor zulke snollen viel. Maar Francesca is een intelligente vrouw met hele interessante hobby’s. Ze is veel boeiender dan Gina en bovendien heel aardig voor Mabel. Ze leert haar cello spelen op een van haar eigen instrumenten! Mabel vindt het hartstikke leuk, maar als ze bij Gina is, schijnt ze niet te mogen studeren. Telkens als Mabel haar cello pakt, zet Gina de radio hard en roept ze dat Mabel moet komen dansen. Mabel is hartstikke loyaal, dus die legt de cello opzij. Maar dat is toch kinderachtig van Gina?’

De mediator: ‘Wat zijn jullie fijne ouders! En dat bedoel ik niet sarcastisch. Alleen jammer dat jullie elkaar zorg voor Mabel niet kunnen delen. Gina vertelt dat zij het belangrijk vindt

dat Mabel zich goed mag voelen bij hoe zij is. En Michael is bezorgd geraakt over de staat van het gebit van Mabel. Prachtig toch hoe jullie samen eigenlijk een mooie balans vormen voor Mabel. Heel lastig dat er nog oud zeer in de weg staat over jullie samen. Nu komt de keuze: willen jullie aan de slag met elkaar over het oud zeer óf willen jullie verandering in jullie samenwerking als ouders. Beiden kunnen helpen, het is aan jullie. Als je maar kiest want stilstand is achteruitgang en dat maakt het voor Gina niet gemakkelijker. Waar ik dat uit opmaak? Haar verschil in houding over de cello bij de één of bij de ander bijvoorbeeld. Het is niet gezegd dat ze het fijner vindt om het instrument wel of niet te bespelen. Ze houdt in ieder geval wel rekening met de gemoedstoestand van ieder van jullie. Hoe die ook is. Zouden jullie willen beginnen met een sessie om het samen alleen over Gina te hebben? Dus niet over jullie zelf? Bepaal dan meteen de drie belangrijkste onderwerpen die jullie op een vaste dag iedere maand willen bespreken voor Gina. Ik hoop dat jullie hiermee verder komen.

Lees ook de casus van vorige week: Vraag het de mediator: ‘Ik wil niet dat hij mijn ongeboren kind erkent, wat nu?’

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.