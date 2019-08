Deze zes vragen kun je beter niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Wat is de core business van het bedrijf?

Vóór je op gesprek gaat, is het van belang om je uitgebreid in te lezen in het bedrijf waar je solliciteert. Wanneer je tijdens het sollicitatiegesprek nog vragen stelt over de core business van het bedrijf, weet je gesprekspartner dat je je niet verdiept hebt in de organisatie, en kan hij of zij gaan twijfelen of u een geschikte kandidaat bent voor de functie. Wel kun je vragen stellen over recente ontwikkelingen omtrent de organisatie. Is het bedrijf bijvoorbeeld onlangs in het nieuws geweest, refereer hier dan naar om te laten zien dat je kennis over het bedrijf up-to-date is.

Heeft u nog andere openstaande vacatures?

Als je tijdens een sollicitatiegesprek voor een bepaalde functie vraagt naar andere openstaande vacatures binnen de organisatie dan kan dit verkeerd overkomen. Je impliceert met deze vraag namelijk dat je niet specifiek geïnteresseerd bent in de functie waarvoor je solliciteert.

Zal ik lange werkdagen hebben?

Het is zeker belangrijk om te weten in welk werkregime je terecht komt, maar wanneer je al tijdens het eerste sollicitatiegesprek vraagt of er lange werkdagen gemaakt worden, zal men al snel denken dat je niet erg toegewijd bent. Als er een specifieke reden is dat je op een vaste tijd naar huis moet gaan, bijvoorbeeld omdat je je kinderen moet ophalen, dan is het goed dit te benoemen. Is dat niet het geval, maar vind je het wel belangrijk om stipt op tijd naar huis te kunnen, snijd dit onderwerp pas aan het eind van het gesprek aan en stel de vraag anders; ‘Wat zijn normaal gesproken de werktijden in uw organisatie?’. Zorg ook dat dit niet de enige vraag is die je stelt.

Hoeveel vakantiedagen zal ik hebben?

De secundaire arbeidsvoorwaarden worden normaliter pas besproken wanneer je als sollicitant een concreet aanbod hebt ontvangen. Een sollicitatiegesprek is bedoeld als eerste kennismaking, om te kijken of jouw profiel aansluit bij de baan. Vermijd in dit stadium dus gespreksonderwerpen als vakantiedagen, een lease auto of andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Als je ze wel aankaart, loop je op de zaken vooruit en kan het daarnaast lijken dat je meer om de bijkomende benefits dan om de baan zelf geeft.

Hoeveel zal ik verdienen?

Net als de secundaire arbeidsvoorwaarden, dienen ook zaken omtrent salaris pas besproken te worden nadat je een concreet aanbod hebt ontvangen. Wel kan het zijn dat de recruiter of hiring manager aan het eind van het gesprek alvast vraagt om een salarisindicatie, probeer daarom al bij voorbaat te bedenken welke salarisrange jij acceptabel vindt.