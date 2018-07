Vrouw zorgt in haar eentje voor 200 geannuleerde vluchten

Het zal je maar gebeuren: door dat jij vergat om je vloeistoffen in een plastic zakje te doen, worden er tweehonderd vluchten geannuleerd op één van de drukste reisdagen op het vliegveld in München. Het overkwam een 40-jarige vrouw afgelopen weekend.

De vrouw die de chaos had veroorzaakt, kwam in eerste instantie door de bodyscan heen. Daarna werd ze tegengehouden omdat de vloeistoffen in haar handbagage niet in een verplicht zakje zaten. Ze werd teruggestuurd om een zakje te halen. Kort daarna kwam de vrouw terug zonder handbagage en liep ze langs een controlepunt waar nog niemand zat. Hoe dat precies kon gebeuren, is onduidelijk.

In eerste instantie sloeg het luchthavenpersoneel niet direct alarm. Maar toen leidinggevenden over het incident hoorden, werd de politie er alsnog bij gehaald. Die gaf het bevel tot volledige evacuatie van terminal twee. Lees: ruim tweehonderd vluchten werden geannuleerd en 60 vluchten liepen flinke vertragingen op. Zeven uur nadat alarm was geslagen, steeg het eerste vliegtuig pas op.

Nog raarder: de vrouw die dit alles (onbewust) veroorzaakte, was lange tijd onvindbaar. Pas uren nadat de terminal was vrijgegeven, had de politie haar gevonden en met haar gesproken. Waar ze was en waar ze haar handbagage had gelaten, is niet bekend. De politie wil alleen kwijt dat het een vrouw van rond de 40 is en dat ze niet is gearresteerd.