Na KLM en Virgin Atlantic doet nu ook Delta Air Lines een duit in het zakje om meer vrouwen in de luchtvaart te krijgen: met een geheel vrouwelijke crew vloog een Delta-vliegtuig naar het hoofdkantoor van NASA om vrouwen aan te moedigen om piloot te worden.

100 years of progress

In de reclameblokken tijdens Expeditie Robinson (of ieder ander programma tijdens prime time) heb je ‘m vast voorbij zien komen: de ‘100 years of progress’-reclame van KLM waarmee de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij haar honderdste verjaardag viert.

In de anderhalve minuut zie je de opkomst van KLM en hoe een vrouwelijke stewardess het luchtvaartstokje doorgeeft aan haar dochter en kleindochters. Waar de oudste in 1919 begint als stewardess eindigt de reclame met de huidige generatie, haar kleindochter die in 2019 aan boord gaat als piloot.

Naast KLM deed laatst ook Virgin Atlantic een poging om meer vrouwen in de luchtvaart te krijgen. De luchtvaartmaatschappij van Richard Branson sloeg de handen ineen met Mattel. Samen ontwierpen ze drie nieuwe Barbie’s – een piloot, een ingenieur en een stewardess – om jonge meisjes te stimuleren om een carrière in de luchtvaart na te jagen.

En nu is het de beurt aan Delta Air Lines. Met een geheel vrouwelijke crew vloog de maatschappij naar het hoofdkantoor van NASA. Aan boord waren 120 ambitieuze jonge vrouwen, die op deze manier geïnspireerd werden om piloot te worden. Sinds 2015 voert de luchtvaartmaatschappij ieder jaar eenzogenoemde WING-vlucht, Women Inspiring our Next Generation, uit. Dit doen ze om aandacht te vragen voor gelijkheid in de door mannen gedomineerde pilotenwereld.

‘Ik dacht dat het voor mij niet mogelijk zou zijn om piloot te worden. Maar vandaag realiseerde ik me: ik kan dit ook,’ zegt Katelyn, een twaalfjarige passagier van de vlucht, tegen ABC News. Volgens de International Society of Women Airline Pilots (ISA) is wereldwijd iets meer dan vijf procent van de piloten vrouw. Dat zijn bijna 8700 piloten in totaal.

Vrouwen in de luchtvaart

Overigens zijn KLM, Virgin Atlantic en Delta Air Lines niet de enige die pleiten voor meer vrouwen in de cockpit. Op Internationale Vrouwendag van dit jaar vloog Air Brussels met een geheel vrouwelijk crew.

Ook Surinam Airways vloog begin dit jaar met alleen vrouwen van Paramaribo naar Aruba.