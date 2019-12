Vrouwen in de top? Aandeelhouders moeten dat niet

Zijn we zo bezig met het verkrijgen van een vrouwenquotum om meer vrouwen in de top te krijgen, blijkt dat bedrijven met vrouwen in de top worden afgestraft. En wel door hun aandeelhouders.

Een Amerikaans onderzoek bestudeerde van 1998 tot 2011 beursgenoteerde bedrijven. Zodra er een vrouw in de top werd gezet, daalde de waarde van het bedrijf met ruim 2 procent binnen twee jaar. Die uitkomst publiceren de onderzoekers in Women Don’t Mean Business? Gender Penalty in Board Composition.

‘Enge’ wezens, die vrouwen

Het had (uiteraard) niets te maken met de prestaties of kundigheid van de betrokken vrouw. Waar het wel mee te maken had is waarschijnlijk de perceptie. Want zodra een bedrijf aankondigde een socialer beleid te gaan voeren, én een vrouw aan het roer zette, waren de rapen gaar. De waarde van zo’n bedrijf sprintte dan met 6 procent naar beneden. Als men eenmaal twee jaar aan het idee gewend was, verdween de waardedaling.

Bron: Nu.nl | Beeld: iStock