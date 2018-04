Waarom je altijd een mail na je sollicitatiegesprek moet sturen (en dit is wat er dan in moet staan…)

Je hebt je sollicitatiegesprek achter de rug en – dan wel met een kloppend hart en het angstzweet over je rug – gelukkig ook overleefd. Nu is het afwachten maar. Al is het niet de bedoeling dat je in de tussentijd maar niets doet. Volgens Whitney Purcell, associate director of Career Development aan de Susquehanna Universiteit, is het namelijk extra belangrijk om na je sollicitatiegesprek nog even van je te laten horen.

Jezelf thuis opsluiten om vervolgens bij de telefoon of laptop te zitten wachten is er niet meer bij. Juist in deze tijd zou je het volgens Purcell toch echt anders moeten aanpakken. Uiteraard is de indruk die je tijdens je gesprek hebt gemaakt super belangrijk, maar ook de nazorg is volgens Purcell iets dat je zeker niet mag onderschatten.

Kantooruren

Zo dien je volgens haar binnen 24 uur na je gesprek nog even een mailtje te sturen naar degene met wie je gesproken hebt. Klinkt ruim, is het niet. Je mailtje moet namelijk wel tijdens kantooruren in de inbox van je eventuele toekomstige baas belanden. Wanneer je om twee uur ’s nachts namelijk pas een mailtje stuurt, zou dit volgens Purcell een slechte indruk kunnen achterlaten.

Punten

Maar wat moet er dan allemaal in zo’n mail? Heus niet dat je er met twee zinnen vanaf komt. Een beetje tijd en moeite is uiteraard wel op zijn plaats, wanneer je een felbegeerde job wil binnenhalen. Wanneer je dus achter je laptop gaat zitten om een nette mail te tikken, is het van belang altijd een paar punten aan te houden.

Luisteren

Zo moet je intro gelijk een goede binnenkomer zijn, is professioneel taalgebruik een echte must, dien je niet te langdradig te zijn en moet je toon direct zijn. Daarnaast is het van belang om een aantal punten uit het gesprek te benoemen (vooral dingen die je gesprekspartner heeft verteld), zodat je hem of haar ook het idee geeft dat je belangstelling toont en echt hebt geluisterd.

Uitslag

Last but not least: geef subtiel maar duidelijk aan dat je graag hoort wat de ‘uitslag’ van het gesprek is en noem hier bijvoorbeeld ook een datum. Vaak zeggen ze in een gesprek dat je bijvoorbeeld binnen een week van hen hoort. Dit mag je dan ook gerust vermelden, zolang de toon professioneel blijft.

Bron: Marie Claire UK | Beeld: iStock