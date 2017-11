Waarom je elke dag je telefoon een kwartier moet uitzetten

Geef maar toe: waarschijnlijk ligt ook jouw telefoon áltijd binnen handbereik. En de deur uitgaan zonder? No way. Toch is het helemaal geen verkeerd idee om je telefoon dagelijks een kwartiertje uit te schakelen, zo beweren onderzoekers van Psychological Society.

Vaak ben je bang dat je iets mist wanneer je je telefoon een tijdje niet checkt, maar negen van de tien keer heb je slechts een paar onbelangrijke appjes gekregen. Dat kwartiertje per dag kan-ie dus best worden uitgezet, en daar zal je mentaal gezien stabieler van worden.

Vaker dan je denkt…

Dat we ontzettend veel met onze telefoon bezig zijn, is geen verrassing. Maar wie had verwacht dat je hem per dag zo’n 2.600 (!) keer per dag aanraakt? Uit recent onderzoek blijkt het echt zo te zijn, en dat het goed is voor 2,5 uur per dag. Een schokkende bijkomstigheid: de keren dat je je telefoon erbij pakt om de tijd te checken zijn niet meegerekend.

Britse onderzoekers van Psychological Society raden dan ook aan om je telefoon iedere dag een kwartier uit te zetten. Deze vijftien minuten zullen er volgens hen voor zorgen dat je extreme emoties – zowel blije als negatieve – worden getemperd. Het gevolg: je zal je minder angstig, opgetogen en gestrest voelen.

Experiment

Onderzoekers van Rochester University bevestigden de uitkomsten van het onderzoek met een experiment. Zij zetten een groep vrijwilligers gedurende een kwartier in een ruimte zónder elektronische apparaten. Wat bleek? Er ontstond een betere balans in extreme emoties en het effect bleek goed hangen. ‘Iedere dag een kwartier blijkt voldoende om het resultaat te behouden’, aldus de onderzoekers.

Bron Metro UK | Beeld iStock