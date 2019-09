Waarom een wettelijk vrouwenquotum volgens deze topvrouw juist averechts werkt

In het Nederlandse bedrijfsleven zijn vrouwen nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd. Daarom wordt er in de toekomst mogelijk een wettelijk vrouwenquotum ingesteld. Volgens Ingrid de Graaf-de Swart van verzekeraar ASR werkt dit voor de topvrouwen zelf echter averechts.

Ingrid de Graaf-de Swart treedt per 1 januari 2020 toe tot de directie van ASR. Ze is daarmee één van de zeven vrouwen die dit jaar is benoemd tot bestuurder bij een beursgenoteerd bedrijf.

Streefcijfer

Bedrijven moeten wettelijk gezien streven naar minimaal 30 procent vrouwen in topposities. In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen bij de grootste 5000 bedrijven in Nederland weliswaar toegenomen van 4 procent naar 15 procent, maar het streefcijfer is nog niet in zicht.

Wettelijk quotum

Om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven en andere organisaties te krijgen, lijkt een wettelijk quotum onvermijdelijk. Ingrid is hier echter geen voorstander van. ‘Ik heb in Duitsland gewerkt als voorzitter van de raad van commissarissen bij Delta Lloyd. Daar hebben ze een vrouwenquotum en geloof me, het is geen fijne entree als iedereen denkt dat je er zit omdat je een vrouw bent,’ vertelt ze in een interview met het AD.

Niet makkelijk

Het streefgetal van 30 procent moet volgens de toekomstige topvrouw echter niet worden losgelaten. ‘Als we dat doen dan geven we de boodschap af dat we het niet belangrijk vinden. Het is iets van de lange adem. Als het makkelijk was, dan waren we er natuurlijk allang geweest.’