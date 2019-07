Waarom er nog steeds mensen geloven dat de aarde plat is

Satellieten sturen al meer dan een halve eeuw fotomateriaal naar de aarde waarop ons thuis als een blauwe bal te zien is. Toch is er een (groeiend) clubje mensen die gelooft dat we allemaal voor de gek worden gehouden en dat de aarde plat is. Waarom?

Aristoteles zou zich omdraaien in z’n graf als ie het wist dat er nog steeds mensen zijn die geloven dat we ons op een platte pannenkoek bevinden. Dat er nog nooit iemand vanaf is gevallen moet voor hen een wonder zijn. De Flat Earth Society denkt dat organisaties als Nasa de boel besodemieteren en dat er een complot (jawel) is onder overheden die ons dit doet denken.

Oepsiefloepsie

Amerikaans basketballer Kyrie Irving zei vorig jaar in een (reeds verwijderde) podcast dat hij dacht dat de aarde plat was. Zijn collega basketballer Draymond Green, gaf hem gelijk en zei dat hij met zijn mobiele telefoon ook in panorama-stand een foto kon maken die er rond uitzag. Dat dit niet is waar de theorie dat de aarde rond is op gebaseerd is laten we even voorbij gaan. Kyrie heeft inmiddels zijn hersenen weer bij elkaar geraapt en zijn uitspraken genuanceerd.

Keihard bewijs

Maar misschien zijn wij wel gekke henkie, en heeft de Flat Earth Society wel gelijk. Dit zijn volgens de organisatie onomstootbare bewijzen dat de aarde zo plat is als een duppie:

Hoe hoog je ook komt, de horizon blijft plat

Het water is ‘te plat’ voor een ronde aarde. Als de aarde daadwerkelijk rond zou zijn zou het water in de oceanen een behoorlijke verdikking (ronding) hebben door de bolling van de aarde.

Als de aarde rond zou zijn zouden vliegtuigen steeds hun neus naar beneden moeten bijstellen om te compenseren voor de ronding van de aarde. Ook zouden we onze bestemming veel sneller bereiken als we naar het westen vliegen aangezien de aarde in de tegengestelde richting draait.

Tot slot staat onze zon ook veel dichterbij dan wetenschappers ons doen geloven. De platte aarde club gelooft dat de zon in onze atmosfeer staat. Het bewijs hiervoor kun zelf zien. Kijk maar eens naar de hemel, zo zegt de organisatie, en je zult zelf zien dat de zon niet 149 miljoen kilometer bij ons vandaan staat. Als dat zo zou zijn zouden de zonnestralen namelijk vanuit een rechte hoek komen en niet in een driehoek zoals nu het geval zou zijn volgens de club. Deze laatste bewering snappen we niet helemaal, maar gelukkig is er een video bij, van 18 hele minuten, die we niet hebben uitgekeken.

Begin je toch een beetje aan de ronding van de aarde te twijfelen door dit artikel? Bekijk dan hier foto’s die astronomen van de aarde maken.

Bron: Newsmonkey.be, flatearthscienceandbible.com | Beeld: Pexels.com