Waarom flexwerken je gelukkiger maakt (en op deze plek is dat extra leuk)

Flexibele roosters en -werkplekken zorgen voor meer plezier in je werk, betere gezondheid en minder stress. Dus als je werkgever je die mogelijkheid biedt, grijp deze dan met beide handen aan. We hebben alvast een leuke locatie voor je gevonden.

Flexwerken kent veel voordelen voor werkgevers, zoals een bewezen verhoging van de productiviteit, minder werkstress, meer positieve gevoelens over het werk, verminderd verzuim, gezondere en gelukkigere werknemers, het bespaart geld en verhoogt het onderlinge vertrouwen. Voor werknemers geldt bovenstaande natuurlijk ook, met als bijkomend voordeel dat je doorgaans niet in een saaie kantoortuin zit met sneue luchtcirculatie (en de bijbehorende verhitte discussies over verwarming aan/raam open) en boterhammen-achter-je-computer-lunch.

Vroege vogels en nachtuilen

Ook laten creatieve ideeën zich niet altijd in een kooi stoppen van werktijden en kantoormuren, en contacten leggen gaat ook niet alleen op afspraak. Sommige restaurants zijn fantastische werkplekken, zoals de Amsterdamse Kanarie Club, die het mogelijk maakt om werktijd en vrije uurtjes écht te combineren. Overdag werken op een inspirerende plek en moeiteloos door voor een smakelijk diner met vriendinnen. Start in de vroege uurtjes met eggs benedict, boerenyoghurt of wentelteefjes van suikerbrood, of pik één van de lunchspecials mee. Van een ribeyesandwich tot een croque madame of spicy beef salad – er is voor iedereen wat wils.

Oude tramremise

Kanarie Club heeft een verleden als tramremise en kraakpand en dat zie je terug in veel licht hout, beton en bakstenen. Het absolute middelpunt is de centrale bar met een stalen boogconstructie; een verwijzing naar de oorspronkelijk tramfunctie van het pand. Naast deze shared space heeft Kanarie Club op de eerste verdieping verschillende ruimtes voor privébesprekingen. De werkplekken zijn voorzien van stopcontacten, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over lege telefoons of laptops. De excentrieke poolbar is de plek waar het weekend tot leven komt. De zeeblauwe zwembad-constructie op de vide kijkt uit over de bedrijvigheid beneden. Perfect om mensen te kijken onder het genot van een welverdiende cocktail aan het eind van een productieve werkweek.

Meer weten? Check de website.

