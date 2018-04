Waarom het initiatief #PayMeToo zo ontzettend belangrijk is

Het is helaas nog steeds een ding: de gender gap. Hoog tijd om daar nu eindelijk eens korte metten mee te maken. Zo vinden ze ook in het Verenigd Koninkrijk. Een groep parlementsleden is daar namelijk een campagne gestart voor gelijk loon voor mannen en vrouwen. En daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen.

Het zou niet mogen, maar het gebeurt nog steeds. In veel landen krijgen de mannelijke wezens voor hetzelfde werk meer betaald dan de vrouwelijke werknemers van het bedrijf. Schandalig natuurlijk, maar gelukkig strijden veel mensen tegenwoordig voor gelijkheid op gebied van salaris. Zo ook de Britten met het initiatief #PayMeToo.

Resultaten

De publieke sector diende afgelopen vrijdag alle uurlonen voor zowel mannen en vrouwen bekend te maken. De resultaten? Ronduit schokkend! Het uurloon voor ons vrouwen lag gemiddeld maar liefst 14 procent lager dan het loon dat de mannen elke maand op hun loonstrook zagen staan.

Loonkloof

Hoe het bij de privébedrijven met meer dan 250 personeelsleden zit, is nog even afwachten. Zij hebben tot vannacht om inzage in hun uurlonen te geven. Maar ondanks dat de eerste step gezet is, is er volgens Stella Creasy (Labour Party) nog veel werk aan de winkel. ‘Als we de loonkloof echt willen aanpakken moeten we meer doen dan alleen de cijfers bekendmaken. We moeten ook tonen hoe de kloof kan worden gedicht.’ Het begin is er, nu de rest nog!

