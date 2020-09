Waarom je altijd een foto van je dierbare op je werkplek moet zetten

Grote kans dat je tegenwoordig thuis aan de bak moet. Maar mocht je nog naar kantoor gaan of een aparte werkplek hebben, dan is een foto van je dierbare op je bureau helemaal niet zo’n slecht idee.

Waarom werkt het? Nou, door een lijstje met een leuke foto op je desk te hebben staan, zou dit onethisch gedrag kunnen voorkomen. Denk hierbij aan stelen, lekker gaan lunchen op kosten van de zaak of ook juist privégesprekken voeren onder werktijd.

Foto werkplek

Organisatiepsycholoog Ashley Hardin verklaart: ‘Kleine aanpassingen aan de fysieke omgeving kunnen het gedrag van werknemers positief beïnvloeden. Het is dus mogelijk om fraude en andere ongewenste gedragingen te voorkomen.’ Nu klinkt fraude en stelen natuurlijk erg zwaar, maar ga bij jezelf maar eens na. Even snel kleding in je online mandje gooien terwijl je een to d0-lijst van hier tot tokio hebt of per ongeluk een pen of enveloppen mee naar huis. Allemaal geen ramp, maar uit onderzoek blijkt wel dat bedrijven zo’n vijf procent van hun omzet verliezen door dit soort kleine dingetjes van werk te ‘jatten’.

I’m watching you

Je bent dus een stuk vriendelijker en netter als je wat gezellige foto’s in een lijstje hebt staan. Een wetenschappelijke verklaring is het niet, maar zo voel je je misschien toch een beetje in de gaten gehouden door je dierbaren. En ja, dan zul je je toch nét wat voorbeeldiger gedragen.

