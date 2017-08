Een strandvakantie, toffe reis met je backpack of kampeertrip: in de zomermaanden trekken we er massaal op uit. In huis gebeurt er die periode weinig – of je moet iemand hebben ingeschakeld die de plantjes water geeft of op je kat past – en daarom is het belangrijk een aantal zaken weer even ‘op te starten’ wanneer je thuiskomt, zoals het water. Doe jij dat al? En waarom moet dat eigenlijk?

Als je terugkomt van vakantie is het verstandig de kranen minstens een minuut te laten doorlopen en het toilet door te trekken. Maar waarom?

Bij stilstaand water en mooi weer ligt een legionellabesmetting op de loer. Jep, ondanks dat het (drink)water in Nederland van goede kwaliteit is. Als water lang stilstaat neemt de kwaliteit af. Als het dan ook nog mooi weer is – een legionellabacterie kan zich tussen de 25 en 55 graden goed ontwikkelen – moet je goed oppassen. De bacterie kan je namelijk oplopen bij het inademen van kleine waterdruppels, dus bijvoorbeeld bij kranen, douchekoppen, maar ook het toilet waarin het water stil ligt.

Het is verstandig onderstaande punten af te lopen wanneer je terugkomt van vakantie:

Spoel het toilet door.

Zet alle kranen een minuut open. Warm of koud maakt niet uit, zolang het koude water ook echt koud is, of het warme ook echt warm. Begin met de kraan die het dichtst bij de watermeter zit.

Leg de douchekop in een emmer en leg er een dweil op. Zet daarna de kraan aan, ook voor een minuut.

Ook de buitenkraan, hogedrukreiniger en tuinslag kan je het best een minuut laten doorlopen. De tuinslag kan je het best voor je vakantie al afkoppelen en leeg laten lopen.

