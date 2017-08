Waarom je het ventilatortje in het vliegtuig nooit uit moet zetten

Als we een vliegreis voor de boeg hebben, zorgen we dat we een trui en sokken binnen handbereik hebben. Soms kan het namelijk best koud zijn in het vliegtuig. Dat is ook de reden dat we het ventilatortje boven ons hoofd gauw uitdraaien. Begrijpelijk, maar niet zo verstandig, zo blijkt…

Volgens Mark Gendreau, onderzoeker en expert op het gebied van verspreiding van besmettelijke ziekten, beschermt de privé-ventilator ons juist tegen allerlei rondvliegende virussen.

Zelfs als je de ventilator op de laagste stand zet, zou het virussen bij je weg houden. ‘Veel virussen verplaatsen zich via de lucht en worden ingeademd. Tuberculose of mazelen bijvoorbeeld wordt verspreid door kleine druppeltjes die wel vijf uur in de lucht kunnen hangen. Als je de ventilator aanzet, dan worden de druppeltjes sneller naar de grond geblazen,’ vertelt Mark aan de reiswebsite Travel and Leisure. De lucht uit het apparaatje vormt dus een soort barrière tussen jou en de bacillen.

Hoewel wij dachten dat we altijd zo beroerd uit het vliegtuig stapten vanwege de airco, blijkt dus niets minder waar.

Bron LINDA.nieuws | Beeld Sanoma Beeldbank