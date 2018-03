Waarom je je bagage eerst altijd in de badkamer van je hotelkamer moet plaatsen

Je hebt net een hele vliegreis achter de rug en kan niet wachten om op je hotelkamer te zijn. Maar hoe hard het hotelbed ook je naam roept, er staat ook nog een overvolle koffer te wachten. En die moet nou eenmaal worden uitgepakt. Tenzij je Beyoncé bent en hier hulp voor hebt, maar laten we daar even niet vanuit gaan. Maar waar we normaal gesproken onze spullen eerst netjes uitstallen op het bed om het vervolgens in de kast te hangen, zou je volgens experts je koffer met al je kleding beter eerst in de badkamer kunnen neerzetten.

Hoe schoon, opgeruimd en luxe je hotelkamer er misschien ook uitziet, er zijn heel veel dingen die je zo op het eerste gezicht niet ziet. Inclusief bed bugs, oftewel bedwantsen. Van het matras tot aan de bank, ze kunnen overal zitten. Maar, volgens The Sun zou je de kleine beestjes gewoon met je blote oog kunnen zien.

Check

In plaats van gelijk bij aankomst als een zeester op je bed te gaan liggen, is het daarom verstandiger om eerst even een kleine check te doen. Ondertussen leg je alle bagage in de badkamer, want dit is de plek waar ze niet zo snel zitten. Dit geeft je tijd om alles na te checken, zodat je daarna op je gemak kunt inruimen. Of een paar uur slaap in kunt halen uiteraard.

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: iStock