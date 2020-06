Waarom je niet langer ‘sorry’ en ‘maar’ tegen je collega’s moet zeggen

Sorry zeggen tegen collega’s voor iets wat niet eens jouw fout was? ‘Ja, maar’ dan is het in ieder geval uit de lucht. Deze woorden zwakken onbewust je prestaties af en daarom kun je er dus beter mee stoppen.

Zowel ‘sorry’ als ‘maar’ zijn vormen van verzwakte taal. Het is heel handig om zo de confrontatie uit de weg te gaan of de ander meer op z’n gemak te laten voelen.

Sorry collega’s

Maar toch zorgt het ervoor dat je jezelf minder krachtig maakt dan nodig. Dat bevestigt ook Chimamanda Ngozi Adichie, auteur van het boek We Should All Be Feminists: ‘We leren meisjes om zichzelf in te krimpen, zichzelf kleiner te maken. Je kunt ambitie hebben, maar niet te veel. Je moet proberen succesvol te zijn. Maar niet té succesvol, want anders bedreig je de man.’

Bewustwording

Je doet het dus zeer waarschijnlijk zonder dat je het door hebt, automatisch sorry zeggen. En daarin schuilt dan ook de oplossing: word bewust van jouw verzwakte taalgebruik op de werkvloer. Jezelf kleiner maken dan je bent is namelijk nergens voor nodig én kan ervoor zorgen dat je zelfs minder serieus wordt genomen. Ga dus voor krachtige termen waardoor je een stuk sterker staat. Vervang ‘ja maar’ bijvoorbeeld door ‘nee want’, zó veel krachtiger.

Toch excuses maken

Als je echt iets fout hebt gedaan, dan zijn excuses natuurlijk wel op zijn plek. Maar sorry zeggen omdat je iets niet verstaan hebt, je het ergens niet mee eens bent of dergelijke, is écht niet nodig. Vervang dit woord door ‘bedankt’ en je zult zien dat het al heel anders overkomt, zo legt uit socioloog Maja Jovanovic. Dus ‘bedankt voor het wachten’ in plaats van je excuses aanbieden dat je te laat bent.

Andere uitspraken

Terwijl je een super goed idee hebt, zwak je het toch af door te zeggen dat het waarschijnlijk ‘nergens op slaat’ of vraag je de ander om bevestiging. Ook dit is echt nergens voor nodig en kan de ander juist minder enthousiast maken. Of je roept dat je ‘geen expert’ bent, terwijl je wel degelijk alles weet over je eigen vakgebied. Eveneens mee stoppen, want je bent hartstikke goed in wat je doet.

Gevoelens

Hoewel je in een confrontatie zeker wel uitspraken als ‘ik heb het gevoel dat’ kunt gebruiken, kun je op de werkvloer beter putten uit je eigen kracht. Je bent zeker van je uitspraken, je onderzoek heeft deze resultaten laten zien en uit je ervaring kun je de volgende conclusies trekken. Klinkt al een stuk sterker, niet?

