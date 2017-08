Waarom je ’s ochtends je bed juist niet op moet maken

Maak jij elke ochtend ‘braaf’ je bed op? Of gebeurt het ook regelmatig dat je er geen tijd voor hebt en dat je het maar laat liggen zoals je eruit bent gekomen? Dat blijkt helemaal zo slecht nog niet. Het zou zelfs hygiënischer zijn om je bed ’s ochtends níét op te maken.

Dat zit als volgt: per nacht verliezen we een een liter vocht en allerlei huiddeeltjes. Kleine organismen zoals huisstofmijt zijn dol op menselijke huidcellen en overleven extra goed in een warm en vochtig bed. De combinatie van het vocht en de huiddeeltjes die je verliest, zorgen er dus voor dat je bed een hele fijne plaats is voor die vieze beestjes.

Als je je bed opmaakt door ‘m dicht te slaan, kan de huisstofmijt de hele dag heerlijk vertoeven in je bed. Door je dekbed open te slaan, licht toe te laten en eventueel een raam open te zetten, kan je ervoor zorgen dat de huisstofmijt uitdroogt en doodgaat.

Lijkt ons een goeie reden om je bed voortaan niet meer op te maken, toch?

Bron Libelle | Beeld Sanoma Beeldbank