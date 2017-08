Dit is de reden dat knopen bij vrouwen links en bij mannen rechts zitten

Misschien is het je nooit eerder opgevallen, misschien vroeg je het je al een tijdje af (net als wij). Knopen zitten bij mannenkleding altijd rechts, en bij vrouwen links. Waarom is dat?

De knopenregel bestaat al sinds way back en wordt door iedereen nageleefd: van de makers van Zeeman tot Chanel.

In de negentiende eeuw droegen vrouwen hoepelrokken, korsetten en onderjurken. Die onderjurken hadden allemaal knoopjes, die de dames in de bovenklasse natuurlijk niet zelf dichtknoopten. Die klus was voor de kamermeisjes. Om het dichtknopen voor de kamermeisjes wat gemakkelijker te maken, werden de knoopjes er in spiegelbeeld opgenaaid. Zo konden ze gemakkelijk de knopen van de kleding van de rijken dichtdoen.

In die tijd waren knopen duur en werd het hebben van knopen op je kleding in plaats van touwtjes als statussymbool gezien. Het was als ‘gewone’ vrouw al heel wat als je überhaupt knopen droeg, en toen besloten de rijken deze ook nog eens aan de andere kant te naaien. Omdat het gewone volk er ook chic bij wilde lopen, naaiden ze hun knopen ook aan de linkerkant. Later, toen er meer kleding voor de massa werd gemaakt, zetten de naaisters alle knopen aan de linkerkant van de kledingstukken zodat de armen hun knopen aan dezelfde kant droegen als de rijken.

Bron Ze.nl | Beeld Shutterstock