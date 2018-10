Da’s kleurrijk genieten: waarom je deze maand naar Rotterdam wilt gaan

Dat Rotterdam booming is, is inmiddels duidelijk. Het een na het andere hippe initiatief popt op en heel leuk: in Rotterdam is (nog) alle ruimte voor creativiteit. Dat zie je dan ook terug in alles: hotspots openen op unieke locaties, in bijzondere gebouwen en weten je vaak ook van binnen te verrassen. Omdat het amper bij te houden is, zetten wij de leukste voor je op een rij. Wij presenteren je: het perfecte weekend Rotterdam!

Afgelopen maand openden niet alleen twee heel bijzondere locaties hun deuren, ook komende maand is er een hele dikke vette (culturele) reden om naar het New York van Nederland af te reizen. Plus nog twee fijne tips waar je gewoon heel lekker kunt borrelen. Roffa, here we come!

Room Mate Bruno

Nu de herfst is begonnen, valt Nederland weer terug in haar vaste, oersaaie kleurenpalet: vijftig tinten grijs. Ben je toe aan een dosis vrolijke kleuren? Het splinternieuwe hotel Room Mate Bruno biedt uitkomst. Deze Rotterdamse dependance van de Spaanse Room Mate boetiekhotel keten staat tjokvol design meubels in kekke kleurtjes. Zelfs de planten zijn hier gedoopt in een pot felle verf. Niet alleen perfect om aan de grauwe herfst te ontsnappen, ook nog eens leuk voor je feed.

En de kekke kleuren zijn niet het enige wat we fijn vinden aan Bruno als toevluchtsoord voor de herfst. De grote open haard met ronde loungebank roept keihard onze naam en het leukste van alles: vanuit de lobby kun je rechtstreeks doorrollen naar de gloednieuwe Foodhallen. Die bevinden zich namelijk onder hetzelfde dak van het oude pakhuis. Sterker nog, de room service staat in directe verbinding met de Foodhallen. Klinkt dit niet perfect voor een weekend cocooning? Yes, it does.

Room Mate Bruno

Foodhallen

We noemden het al even kort hierboven: de Rotterdamse Foodhallen zijn geopend. Dat betekent dat je nu ook in Rotjeknor indoor kunt fijnproeven van de lekkerste hapjes en drankjes. En inderdaad, de Rotterdam heeft al een indoor foodmarket, de Markthal, maar toch is dit niet met elkaar te vergelijken. Kom je bij de Markthal vooral voor je dagelijkse boodschappen, bij de Foodhallen wil je lekker blijven hangen. Pizza van La Pizza, baobuns van Baomazing of gewoon lekkere Roffa hapjes, het is er allemaal. Ook handig: in het weekend kun je er lekker blijven hangen tot 01:00 uur.

Ook leuk om te weten: het gebouw Pakhuismeesteren -waar Room Mate Bruno en de Foodhallen in huisvesten- werd vanaf 1818 gebruikt om exotische ingrediënten uit verre landen op te slaan. Nu het gebouw van een dreigende sloop gered is, vervult het haar oorspronkelijke functie weer: verzamelplek van lekker eten. De industriële ruimte behield zijn rauwe randje met hoge onafgewerkte plafonds en betonen pilaren. Inspiratie voor het design van …,staat was de oude scheepskantine. Waar vroeger zeelieden hun maaltjes kaanden aan lange houten tafels en stoelen, bieden deze nu iets comfortabeler een plek voor foodies. Donkerrode en oudroze muren, marmeren toonbanken, houten balies, en grote bollampen geven de boel een beetje goede smaak uit de 21ste eeuw.

Foodhallen

Actie <-> Reactie in de Kunsthal

Bij een beetje goed weekendje weg hoort tegenwoordig ook een bezoek aan een museum. Mede dankzij Beyoncé’s dansjes in het Louvre en de betoverende plekjes die influencers binnen de magische muren van deze culturele instellingen vinden, zijn musea weer hipperdehip. Daarom mag een bezoek aan de Rotterdamse Kunsthal niet ontbreken tijdens je bezoek aan Rotterdam. Nu heeft de Kunsthal altijd wel leuke exposities, maar afgelopen week opende wel een hele bijzondere: Actie <-> Reactie, 100 jaar kinetische kunst. Vind je kunst normaal gesproken maar saai om naar te kijken? Bij kinetische kunst draait alles om licht en beweging, en worden bijna al je zintuigen geprikkeld. Horen, zien, ruiken, voelen, deze expositie is leuk voor iedereen. Overigens ook prima te lopen vanaf Room Mate Bruno. Handig!

Kunsthal

De With Rotterdam

Bij VIVA zeggen wij altijd maar zo: van cultuursnuiven krijg je honger. Tip van ons: schuif aan bij de With, een nieuw bar-restaurant op de immer gezellige Witte de Withstraat. Specialist voor gerechten van de houtskoolgrill. Je moet wel van vlees houden, want hier serveren ze ribeye en spareribs.

De With Rotterdam

Cornelis Bar & Kitchen

Bij een feestelijk weekendje weg hoort natuurlijk een feestelijke afsluiter. Vanaf zondag 14 oktober kan dat bij Cornelis Bar & Kitchen, waar ze een heerlijke viergangen boozy brunch serveren. Lekker eten, live muziek en zalige cocktails: het perfecte moment om jullie avontuur in Rotterdam grondig na te bespreken.

Cornelis Bar & Kitchen

Happy Rottergramming!

