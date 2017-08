Waarom je nooit je schoenen moet uittrekken in het vliegtuig

Als je een lange vlucht voor de boeg hebt, houd je overal rekening mee. Met je outfit, bijvoorbeeld: een comfortabele sweater, geen strakke broek en schoenen die je gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Want die schoenen gaan uit in het vliegtuig.

Of toch niet? Twee anonieme stewards klappen uit de school over de hygiëne in het vliegtuig. Eén van de dingen waarvoor ze waarschuwen is het uittrekken van je schoenen. Een absolute no go, maar waarom precies?

Zelfs als je geen last hebt van smetvrees, gaan je haren rechtovereind staan als je de onthullingen van de stewards hoort. Trek jij na een tijdje altijd je schoenen uit in het vliegtuig omdat je voeten opzwellen? Ook als je op je plek blijft zitten, zou je dat niet moeten doen. ‘Loop vooral niet rond zonder schoenen. Iedere vorm van lichaamssappen heeft hier weleens op de grond gelegen’, vertelt een van de twee aan Men’s Health. ‘Daarom zie je vaak donkerblauwe stoelen. Daar zie je geen vlekken op.’

Uitklaptafel

Wat je volgens de stewards ook niet moet doen, is de uitklaptafel voor je gebruiken. ‘Eet niet direct van de tafel. Mensen verschonen luiers en knippen hun teennagels erop.’

Bron Hello Giggles | Beeld iStock