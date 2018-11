Waarom roept de documentaire van Famke Louise vooral bij de vrouwelijke millennial zoveel emoties op?

Wie vandaag zijn feed opent, weet één ding zeker: de documentaire van Famke Louise wordt volop bekeken via Videoland en maakt veel los. Waarom roept de documentaire over de 19-jarige zangeres uit Almere zoveel emoties – vooral bij de vrouwelijke millennial – op?

Famke Louise wie?

De hele hype rondom het persona van Famke Louise heb ik eigenlijk lange tijd aan me voorbij laten gaan. Waar ze opeens vandaan kwam? Geen idee. Beroemd door haar vriendje Snapking? Nooit van gehoord. Ja oké, haar monsterhit Op Me Monnie heb ik inderdaad een keer bekeken omdat ‘ie zo slecht zou zijn. Ik vond ‘m ook slecht. Of beter gezegd, ik begreep ‘m niet. Ik begreep Famke Louise niet. En bovendien, ik wilde haar ook niet begrijpen, wat moet ik – als dertiger – met een zangeres van amper 19 jaar?

Expeditie Robinson

Maar toen kwam haar deelname aan Expeditie Robinson, waarin ze mij – en vele anderen – wist te verbazen met haar doorzettingsvermogen en respectvol afscheid. Die Famke Louise, die laat zich niet kennen niet. En zo kwam het dat ook ik nieuwsgierig werd naar haar documentaire. En bijna alle vier de afleveringen achter elkaar gekeken heb.

Famke Louise door de ogen van Elza

De documentaire, vastgelegd door Elza Jo Tratlehner – die ook de documentaire van Jolene maakte – bestaat uit vier delen. High, Slangen, Zonder Jou en Bad Bitch. In het eerste deel wordt er vooral ingezoomd op de kritiek die Famke Louise met bakken bierdouches over zich heen krijgt. Kritiek over haar vlechtjes, haar stem, van alles. Kritiek kun je het eigenlijk niet eens noemen, dat woord is nog te chic voor de doodsbedreigingen, verkrachtingsverzoeken en terminale ziektenwensen die de 19-jarige zangeres zowat iedere dag in haar inbox ontvangt.

Tim is kut

Als je denkt dat het niet erger kan wat betreft gemene mensen, volgt aflevering twee. Toepasselijk betiteld met de naam Slangen. Hier spreekt niet alleen een getraumatiseerde Famke Louise met tranen in haar ogen over de vergiftige relatie met Snapking (nogmaals, wie?), ook een geëmotioneerde moeder en manager Bizzey komen aan het woord. Een snel rondje op Google leert dat Snapking een YouTube-kanaal en alias is van Tim, die alleen maar misselijke grappen uithaalt om views te scoren. Hiervoor maakt hij gretig gebruik van de toen nog dolverliefde en super jonge Famke, die blindverliefd en naïef alles doet wat hij zegt. Oh, en Tim heeft onlangs een taakstraf gekregen omdat hij een 39-jarige man met het Syndroom van Down heeft gepest op zijn werk – en daarvan de beelden natúúrlijk op YouTube heeft gezet – en zijn fans liet bellen naar een duur 0900-nummer om er zelf rijk van te woorden. Tim is dus niet zo cool. Tim is kut. Tim is een rotzak.

Aflevering drie gaat over het plotselinge verlies van een dierbaar persoon (ik wil niet spoilen, dus ga zelf maar kijken) en aflevering vier? Daar ben ik nog niet eens aan toegekomen. Ik probeer namelijk al de hele dag een antwoord te bedenken op de vraag waarom Famke Louise zoveel teweeg brengt, met name bij vrouwelijke millennials?

We’ve all been there

Wat we zien is namelijk een piepjong meisje (19 jaar) die ‘haar ding’ doet, maar gebukt gaat onder de bakken stront die ze over zich heen krijgt. Ten eerste wist ik niet – óók naïef – dat de wereld zo gemeen kon zijn. Ten tweede verdient ze natuurlijk alle lof. Want het maakt niet uit met hoeveel bier Famke Louise bekogeld wordt, of hoeveel mensen haar uitschelden voor k*ankerhoer, Famke Louise blijft optreden. Dan is er – ten derde – natuurlijk nog haar rotzak van een ex. Famke was pas 15 of 16 toen ze een serieuze relatie kreeg met Tim, een jongen die overduidelijk niet met de juiste intenties in de relatie zat. Hij liet haar dingen doen waar ze achteraf spijt van had. Juist dat klinkt veel meiden bekend in de oren. Ik kan me mijn manipulatieve vriendje ook nog wel herinneren. Verschil tussen Famke en mij: de beelden van haar relatie staan op YouTube en worden nog steeds door de rotzak gebruikt om bekendheid te verwerven.

Podiumangst

Wat ook fascineert: waarom zou je jezelf zo in de kijker zetten? Is dat doorzetten en bikkelen? Voor wie bikkel je dan zo hard? Waar meet je je geluk aan? Is dat geld, is dat aandacht? Of weegt de rush die je krijgt van optredens niet op tegen de kritiek van het publiek? Want ook daar zie je Famke mee struggelen. Famke heeft een manager die overal mee naar toe gaat, bezoekt een mental coach en een performance coach om over haar podiumangst heen te komen. Want die angst heeft ze, na al die liters bier.

Normaal gesproken zijn artiesten rasechte podiumbeesten. Helemaal in hun element zodra ze één teen op de bühne zetten. Dat heeft Famke niet. Famke staat op de rem en durft niet los te gaan, ook niet als duizend man juist zijn gekomen om haar los te zien gaan. Dat hebben we eerder gezien: Avicii voelde zich ook niet fijn in de dj booth. Hij worstelde continu met de druk en pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Dus wat heeft ze dan wel? Misschien is het de dosis doorzettingsvermogen die Famke Louise heeft, want stoppen? Dat doet ze niet. Kan ze nog zo hoesten (#meidgaathet) omdat ze zich driemaal in de rondte werkt, stoppen is geen optie. Of ligt het aan het feit dat Famke Louise – als protégé van Bizzey – als blanke vrouw ergens is gekomen waar niemand anders kwam: namelijk in de Nederlandse urban scene waar daarvoor nog geen plek was voor jonge meisjes?

