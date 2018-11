Waarom je The Christmas Chronicles niet één, maar twee keer wilt kijken

Het is vandaag maandag. Het is grijs, grauw en buiten het feit dat Bibi Breijman is bevallen, gebeurt er niet heel veel spannends in de wereld. Eigenlijk is het gewoon een saaie…, sombere… dag. Reden genoeg dus om deze dag te omarmen en te accepteren dat het niet heel veel meer gaat worden vandaag. Daarom is vandaag de perfecte dag om The Christmas Chronicles op Netflix te kijken.

Dekentje, thee en verstand op nul

Het ding met kerstfilms is dat ze vaak (altijd?) ontzettend voorspelbaar zijn, vol clichés zitten en zijn voorzien van een gegarandeerd goed eind. De verhaallijnen zijn niet te ingewikkeld en niet te diep. Het is gewoon onder je dekentje kruipen en kijken maar. Zie kerstfilms als het themazusje van Goede Tijden, Slechte Tijden, en je snapt wat ik bedoel.

Kerstfilms met een goede dosis jeugdsentiment houden vaak ook vast aan een bepaald stramien. Zo gebeurt er altijd iets zieligs (er wordt een kind vergeten op zolder), blijken kinderen vindingrijke geniën in het maken van boobytraps (Marv de Dief in Home Alone werd zowat levend verbrand door een strategische val van Kevin), is er altijd een boosdoener (opnieuw: Marv in Home Alone) en blijkt Kerstmis bij uitstek hét feest van het jaar te zijn dat mensen dichter bij elkaar brengt.

The Christmas Chronicles

Zo ook bij Netflix’ nieuwste kersfilm: The Christmas Chronicles, voorzien van al dit soort ingrediënten. Teddy en Kate zijn broer en zus. Hij is de vervelende puberzoon, zij het schattige kleine zusje. Ze zijn opgegroeid in een warm gezin, waarbij papa en mama een grote passie delen voor Kerstmis. Maar: papa is brandweerman en als held overleden tijdens een brand (= zielig). Na flink wat trammelant moeten Teddy en Kate voor straf met elkaar thuis blijven, wanneer mama moet werken op Kerstavond (= ook zielig).

Ze besluiten de Kerstman op heterdaad te willen betrappen. Dat doe je natuurlijk niet zomaar, maar neen, je zet wat boobytraps neer (aha!). Na flink wat geknutsel betrappen Teddy en Kate inderdaad de Kerstman en lang verhaal kort: ze belanden in de slee van meneer Santa Claus, moeten wat vervelende mensen uit de weg werken (aha 2!) en er zit niets anders op dan de Kerstman te vergezellen tot diep in de nacht tijdens Kerstavond.

Je ziet het, een geweldig plot dat niet mag ontbreken in je kerstfilm-repertoire. En The Christmas Chronicles heeft meer dan dat. In het heel kort daarom vijf redenen waarom je The Christmas Chronicles vandaag nog wilt kijken (en liefst dan volgende week gewoon nog een keer).

De Kerstman wordt gespeeld door Kurt Russell

Hier dus geen zoetsappige knuffelbeer van een vent. Maar een eigenwijze Kerstman met een grijze – dus geen witte – baard en een klein grimmig randje. De Kerstman is een beetje een brompot die zich vooral druk maakt om fake news, maar hey, hij kan het hebben. New Girls’ Winston heeft een kleine rol als politieagent

Even komisch als altijd. Er zijn elfjes!

En echt, deze elfjes zijn héél schattig en héél grappig (en eigenlijk de reden dat we ‘m nog een keer willen zien).

Het huis van de Kerstman op de Noordpool voldoet echt aan je grootste fantasieën

Even terug naar je inner six year old. We willen niet spoilen, maar in de laatste minuten geeft een hele bijzondere actrice acte de présence.

ZO LEUK!

Kortom: de tomolze kerstspirit van Kurt Russel als kerstman brengt je vanzelf in de jingle bells spirit en dat kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken, nietwaar?

Beeld: Netflix, YouTube, Home Alone, IMDB, The Christmas Chronicles