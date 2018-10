Waarom veel vacatures in de IT vrouwen afstoten (en wat werkgevers hiertegen kunnen doen)

Er zijn te weinig vrouwen in de techwereld, zo wordt vaak geroepen. Initiatieven zoals Girl Code, de Techionista Awards én de nieuwe VIVA400-categorie voor techtalenten – allemaal specifiek gericht op vrouwen in deze sector – schieten als paddenstoelen uit de grond. Ondertussen zijn de vacatures waarmee werkgevers op de proppen komen alleen nog op en top mannelijk. Waar gaat het mis?

Vacatures in de IT-sector blijken weinig aantrekkelijk voor vrouwen. De nerdy uitstraling en teksten vol vakjargon schrikken menig vrouw af om zich aan te melden. Woorden als ‘superheld’ en ‘ninja’ worden (onbewust) geassocieerd met mannen en weten weinig vrouwen warm te maken voor een functie. Bovendien zouden ze in veel vacatures vallen over de serieuze toon en het gebrek aan informatie over de sfeer van het bedrijf.

De kracht van neutrale vacatures

Softwarebedrijf Atlassian besloot het probleem aan te pakken met behulp van het programma Textio. De internationale firma stelt sinds twee jaar zo neutraal mogelijk geformuleerde vacatures samen. Dat werpt z’n vruchten af: Atlassian neemt sindsdien vijftig procent meer vrouwen aan. Momenteel is 28,8 procent van het bedrijf vrouw.

Tips

Hoe dat in z’n werk gaat? De door de HR-afdeling geschreven vacatures worden doorgestuurd naar Textio. Hierbij wordt aangegeven om wat voor functie het gaat en voor welk land het bericht is. De vacature wordt gescand en beoordeeld. Textio geeft een voorspelling van hoe succesvol de tekst zal zijn, plus tips om de vacature neutraler te maken en te verbeteren. En dat helpt blijkbaar.

Woorden die een bedrijf in volgens Textio beter kan vermijden als het vrouwen wil aantrekken:

Rockster

Ninja

Expert (beter: specialist)

Managen (beter: ontwikkelen/team leiden)

