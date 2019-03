Waarom we onze doelen niet halen – en 4 vragen die je helpen om wél succesvol te zijn

Hoewel Instagram vol staat met succesvolle, lachende goalgetters, is de realiteit nou eenmaal zo dat onze doelen vaker wel dan niet in de prullenbak belanden. Hoe komt dit? En vooral: wat kun je er aan doen? Wij vroegen het aan Suzanne Mau-Asam. Zij geeft coachingsessies die alles te maken hebben met je carrière en persoonlijke ontwikkeling.

Herkenbaar?

Je had het je op 1 januari nog zo voorgenomen: dit jaar zou alles anders worden. Dit jaar zou je je droom najagen en eindelijk starten met je eigen bedrijf. Je was enthousiast en stond te popelen om te beginnen. Nu zijn we inmiddels in maart, drie maanden verder, en al die plannen? Die zijn er nog niet van gekomen. Hoe kan dit?

Scenario’s als deze komt Suzanne dagelijks tegen tijdens haar coachingsessies. En dat niet alleen. Ook bij het stellen van haar eigen jaarlijkse doelen loopt Suzanne zelf tegen de lamp. Zij merkte dat er vier vragen essentieel zijn om te beantwoorden als je jouw doelen succesvol wilt bereiken.

Vraag 1: wat is mijn waarom?

‘Bij het stellen van doelen, blijven we vaak te veel aan de oppervlakte hangen. We kijken alleen naar de uitkomst, naar de actie en niet naar de onderliggende motivatie,’ legt Suzanne uit.

”Ik wil dit jaar vaker naar de sportschool’ is het bekende voorbeeld. De sportschool is geen doel an sich. Het doel is om ons fitter en gezonder te voelen en we denken dat te kunnen bereiken door middel van de sportschool.

Een omzet van €10.000 per maand is geen doel an sich. Het doel is om financiële zekerheid te creëren en we denken dat te kunnen bereiken door een omzet van €10.000 per maand.

We maken vaak de vergissing door de stappen die we moeten nemen als het uiteindelijke doel te zien in plaats van naar de onderliggende motivatie te kijken. Waarom wil je vaker naar de sportschool? Waarom wil je die omzet van €10.000 per maand? Waarom wil je jouw eigen onderneming beginnen?

Ik vul elk jaar dit gratis werkboek in om erachter te komen wat mij motiveert en welke richting ik op wil.’

Vraag 2: hoe maak ik het concreet?

‘Van een ‘waarom’ zul je naar concrete stappen moeten. Motivatie alleen is niet genoeg.’ Iets wat Suzanne ook merkte bij de start van haar eigen bedrijf. Suzanne wilde onder andere vrijheid en zelf keuzes kunnen maken. Dat was haar onderliggende motivatie om fulltime te gaan ondernemen en coachingsessies te gaan geven. Maar hoe maak je dat concreet? Je wilt je fitter en gezonder voelen, dat is je onderliggende motivatie. Maar hoe maak je dat concreet?

Suzanne gaat verder: ‘In dit artikel wordt een onderzoek aangehaald waarin mensen die zich fitter en gezonder willen voelen (motivatie) en daarom naar de sportschool gaan (actie) hun kansen op het succesvol bereiken van dit doel verhogen, door 1 simpele truc:

Ze schrijven op waar en wanneer ze gaan sporten.

Vrijblijvendheid is een valkuil waardoor veel doelen in de prullenbak belanden. Door het écht concreet te maken, een plan van aanpak te maken, zul je zien dat de kans van slagen een enorme sprong neemt. Ik sport zelf 2 keer per week op afgesproken tijden. Niet voor niets zijn personal trainers zo populair. Je kunt niet meer in je bed blijven liggen als je weet dat er op dinsdagochtend om 08.00 uur iemand op je staat te wachten.’

Vraag 3: wat houdt me tegen?

‘In de tien jaar dat ik werkzaam ben als Learning & Development expert en coach, kom ik regelmatig mensen tegen die hun onderliggende motivatie haarscherp hebben. Ze weten precies wat ze willen. Ze weten ook tot in de details hoe ze daar moeten komen, welke stappen er nodig zijn. En toch lukt het ze niet om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Dit heeft vaak met angsten te maken. We zijn bang dat we niet het gewenste resultaat zien, we zijn bang dat we het toch niet kunnen. We zien rampscenario’s voor ons, waarbij alles volledig misloopt. En deze angsten leiden tot gedrag dat het behalen van onze doelen in de weg staat,’ aldus Suzanne. ‘Door jezelf een spiegel voor te houden en te analyseren welke angsten jouw tegenhouden en welk gedrag je vertoont, zul je ook leren wat je kunt doen om je angsten voorbij te streven.’

Klinkt dit herkenbaar? Kijk dan de TedTalk van Tim Ferriss. Hij stelt dat je niet je doelen, maar juist je angsten moet definiëren.

Vraag 4: ik heb mijn doel bereikt. Hoe voel ik me?

‘Zeker in het begin van het jaar kijken we graag vooruit. Wat wil ik dit jaar bereiken? Maar minstens zo belangrijk is om terug te kijken en te reflecteren. Als we ons doel niet halen, helpt reflectie om te achterhalen waarom het niet is gelukt. Maar ook als je je doel wél behaalt, is het belangrijk om te reflecteren.’

Suzanne probeert dan ook om haar eigen behaalde doelen, hoe klein ook, altijd te vieren. ‘Daarnaast neem ik een moment om na te gaan: “Ik heb mijn doel bereikt. Wat voel ik nu?” Stel dat je jouw doelstelling van €10.000 omzet per maand hebt bereikt, maar het gevoel van zekerheid (de onderliggende motivatie) is er niet. Dan weet je dat geld niet datgene is wat je zekerheid biedt.’

‘Reflectie is essentieel om te voorkomen dat we de verkeerde doelen nastreven en ons, ondanks het behalen van de doelen, niet voelen zoals we ons willen voelen. Neem dus regelmatig de tijd om te reflecteren, voordat je overgaat tot de volgende actie.’

Hoe staat het met jouw doelen?

Over Suzanne en haar bedrijf

Heeft bovenstaande tekst je geprikkeld en geïnspireerd? Neem dan zeker een kijkje op Doors Open, de website van Suzanne. Nadat ze meer dan 10 jaar binnen grote organisaties als Shell, Nationale Nederlanden en de Staatsloterij verantwoordelijk was voor HR, leiderschapsontwikkeling en Learning & Development, richtte Suzanne in 2008 haar eigen bedrijf op. Hiermee wil ze professionals de kans bieden om écht resultaat te boeken met hun ontwikkeling. Van workshops en 1-op-1 coaching tot aan hele programma’s, Suzanne heeft voor ieder wat wils.