Waarom we minder vaak sorry zouden moeten zeggen

We zeggen het woordje wanneer we een uitnodiging afslaan of als we het niet met een ander eens zijn. Hoe vaak per dag zeg jij ‘sorry’? Volgens wetenschappers doen we het veel te vaak en zouden we ermee moeten minderen, en wel om deze reden.

Hoewel we met sorry proberen onze excuses te maken, zou het woord er juist voor zorgen dat de ander zich meer gekwetst voelt. Als we iemands voorstel afwijzen, willen we dat op een aardige manier doen en dus excuseren we ons met sorry. Hierdoor voel je jezelf misschien minder schuldig, maar je brengt de ander in een vervelende positie, zegt onderzoeker Gili Freedman. ‘Als je excuses uit, dan verplicht je de ander bijna om je te vergeven. Je drijft hen in een hoekje waarbij ze alleen maar kunnen zeggen ‘het is niets’, zelfs als ze het eigenlijk wél erg vinden. Dat kan het voor de andere partij nog kwetsender maken,’ vertelt Freedman.

Door sorry te zeggen houd je zelf een beter gevoel aan de afwijzing over, wat eigenlijk heel egoïstisch is, zo blijkt uit het onderzoek. ‘Je kan het vergelijken met het clichématige ‘het ligt niet aan jou, het ligt aan mij’ bij een relatiebreuk. Dat helpt de ander ook niet vooruit. Zo’n excuses kunnen de ander net nog slechter doen voelen,’ zegt Freedman. Natuurlijk hangt het ook van de situatie en de personen af, maar volgens Freedman is sorry zeggen alleen een manier om jezelf beter te voelen, in plaats dat degene tegen wie je het zegt zich er goed door voelt.

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock