Waarom de week van Taylor Swift véél beter is dan die van jou

De zon schijnt, het regent niet, je vindt € 2 in je broekzak… Kortom: het is een goede week. Maar weet je wie pas echt een goede week heeft? Zeg maar een héél goede week? Dat is Taylor Swift. Na het bekendmaken van haar politieke voorkeur blijkt maar weer eens hoe groot haar invloed in Amerika is.

Lees ook: Taylor Swift verklapt haar politieke voorkeur en zorgt voor grote schok

Vote.org

Via een uitgebreide post op Instagram maakte Swift niet alleen bekend welke partij haar stem zou krijgen – de Democraten – maar moedigde ze haar volgers ook aan om de weg naar het stembureau te maken op aankomende 4 november. En dat blijkt niet zonder gevolgen: in totaal kwamen er gisteren 65.000 registraties van kiezers bij. Ter vergelijking: in de hele maand augustus kwamen er in totaal iets meer dan 56.000 registraties binnen. Wil je in de Verenigde Staten je stem uitbrengen, dan dien je jezelf vooraf te registreren op Vote.org.

Naast het aantal registraties steeg ook het aantal bezoeken aan de website enorm. In de 24 uur na de post van Swift kwamen er zo’n 150.000 bezoekers op de website, terwijl het dagelijkse gemiddelde rond de 14.000 bezoekers ligt. Alleen op de nationale dag van de kiesregistratie trok de website meer bezoekers: zo’n 304.000 mensen.

Records verbroken

Maar toch is dat niet de enige reden waarom Taylor Swift mag spreken van een hele goede week. De 28-jarige zangeres viel gisteren ook in de prijzen tijdens de American Music Awards en won voor de vierde keer de award voor beste artiest van het jaar. Ze verbreekt daarmee een record, dat tot gisteravond in handen was van wijlen Whitney Houston.

Naast de award voor beste artiest won Taylor Swift ook prijzen voor beste vrouwelijke artiest, beste tournee van het jaar en het beste popalbum. Vooral haar dankspeech was opmerkelijk, want deze gebruikte ze voornamelijk om fans op te roepen om te stemmen. Voor iemand die jarenlang haar mond over politiek heeft gehouden, is dat een bijzondere zet.

Nou goed, nog steeds blij dat het zonnetje schijnt. Wat jij?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Billboard, RTL Nieuws | Beeld: Getty Images