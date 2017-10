Waarom een weekendje Antwerpen in de winter een heel goed idee is

Voor een citytrip zijn we altijd te porren, en het hoeft heus niet per se een stad te zijn waarvoor we het vliegtuig moeten pakken. Wat dacht je van Antwerpen? Prima te doen met bus, trein of auto en er valt van alles te beleven. Hierbij: 8 goeie redenen voor een weekendje Antwerpen.

Food

Streetfood, restaurants met een Michelinster, echt bruine cafés, hippe koffiebars, wereldvermaarde chocolatiers, prijswinnende cocktailshakers, Marokkaanse couscousbars en Joodse restaurants: op het gebied van eten is er voor ieder wat wils in Antwerpen. Breng ook een bezoekje aan de overdekte foodmarket Mercado, voor je koffie to go, een gezellige lunch of om tijdens het shoppen op adem te komen.

Winterwonderland

Van 9 december tot en met 7 januari is Antwerpen een heus winterwonderland. Er is een kerstmarkt, reuzenrad, schaatsbaan, ijspiste en er zijn gezellige winterbars, waar je nadat je hebt geschaatst geniet van een dampend drankje. Op Oudjaarsavond is er natuurlijk vuurwerk.

Shopping time

Antwerpen is een modestad en als shopaholic kan je hier dan ook je hart ophalen. Je vindt er grote modehuizen, trendy boetieks, toffe concept stores en in Shopping Stadsfeestzaal shop je in een schitterend decor: een glazen koepel met bladgoud. In december zijn de winkels zelfs van 7 tot 7 geopend, zodat je alle tijd hebt om een nieuwe feestjurk of het perfecte cadeautje te scoren.

Diamonds are a girl’s best friend

Al meer dan 500 jaar is Antwerpen de belangrijkste stad voor de handel in diamanten en dit najaar viert ze dat ze ‘Antwerp Diamond Capital since 1447’ is. In het MAS kan je de expositie Schitterend Verlangen bezoeken, waar je onder andere de diamanten diadeem van Cartier die koninging Elizabeth ooit droeg kan bewonderen.

Wandelen langs de rivier

De rivier de Schelde zorgt voor romantische taferelen in Antwerpen. Pak de gratis veerboot naar Linkeroever en maak een winterwandeling, bekijk de zonsondergang of geniet op het het panoramisch dakterras van het Museum aan de Stroom.

Cultuur snuiven

Als je tussen het eten, drinken en shoppen ook wat cultureels wilt doen, bezoek dan het Rubenshuis of de Erfgoedbib. In het vernieuwde museum Plantin-Moretus komt in december de indrukwekkende kerststal uit de kast en hangen er guirlandes aan de muren.

Bier en chocola

België staat bekend om haar bier en chocola en dus kan je niet naar Antwerpen zonder naar een bruin café te zijn geweest of langs de chocolatier te gaan. Een aanrader: bij Brouwerij De Koninck zie je hoe bier wordt gemaakt.

Ontnuchteringstocht

Na een te gezellige avond in het café, is een ochtendwandeling om wakker te worden wellicht een goed idee. In de Hobokense polder of bij het stadsstrand van Sint-Anneke op Linkeroever kan je heerlijk wandelen.

Beeld Shutterstock