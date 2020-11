Waarom werken vanuit je slaapkamer niet goed is voor je mentale gezondheid

Je ontwaakt, pakt je laptop en gaat weer lekker in bed liggen. Het voelt net wat relaxter om vanuit je slaapkamer te werken. En hoewel we de verleiding snappen, kun je beter toch echt (met je goede been) uit bed stappen.

Wanneer je namelijk aan de slag gaat op de plek waar je ook naar dromenland gaat, kan dat negatieve gevolgen hebben voor je mentale gezondheid.

Slaapkamer werken

Daarnaast kan het ook nog een negatieve impact hebben op je slaap, verklaart psycholoog Brian Wind aan The Ladders. ‘Onbewust ga je namelijk je slaapkamer associëren met wakker en alert zijn. Zeker als je het al moeilijk vindt om werk en privé te scheiden, is het geen goed idee om in je slaapkamer te werken.’

Scheiding

Erg belangrijk dus om niet aan de slag te gaan terwijl je je lekker op je bed hebt genesteld. Als jij namelijk deze ruimte gaat associëren met werk, gaat het lastiger worden om ook echt te ontspannen wanneer je naar dromenland gaat. Je zult moeilijker in slaap komen en eerder wakker liggen door het piekeren. Plus: het is natuurlijk heel verleidelijk om even te willen dutten als je tóch al op de juiste plek bent. Het komt je productiviteit daarom ook niet ten goede. Tel daarbij op dat je wanneer geen volle nacht hebt gemaakt, je meer last hebt van irritaties en je minder kunt concentreren en je snapt: blijf ver van dat bed vandaan.

Kan het niet anders?

Heb je nu eenmaal niet de ruimte om ergens anders te werken dan de slaapkamer, houd dan rekening met de volgende dingen. Zo is het belangrijk om goed de grens tussen werk en privé te bewaken. Een wandeling is daarbij een goede tip, omdat je zo echt even goed je dag kan beginnen én afsluiten. Probeer (als het kan) ook weg te blijven van je bed. Niet alleen is hier gaan zitten slecht voor je rug, schouders en nek, maar zo houd je ook de scheiding extra duidelijk. Zorg dat je echt een eigen werkplek hebt, die je misschien zelfs af kunt schermen als het tijd is om schaapjes te gaan tellen. Berg je laptop op aan het einde van de dag en zorg dat alles uit het zicht is. Slaap lekker alvast!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash