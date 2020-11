Nergens in Europa worden door vrouwen zo weinig arbeidsuren gemaakt als als hier. Daarom mogen we Nederland gerust een parttime paradijs noemen. Met het programma Waarom werken vrouwen niet? gaat journalist Liesbeth Staats (47) op onderzoek uit.

Parttime paradijs

Meer dan 70 procent van de Nederlandse vrouwen heeft geen fulltimebaan. Journalist Liesbeth Staats is gefascineerd door dit gegeven en gaat in het vierdelige Waarom werken vrouwen niet? op onderzoek uit. Wat zijn de oorzaken van dit parttime paradijs en welke gevolgen heeft het? In de eerste aflevering ontmoet Staats verschillende vrouwen die vertellen over hun keuze om minder of juist meer te gaan werken.

Zo is er het verhaal van Ylske. Zij rondde een universitaire studie af, maar deed daar uiteindelijk niets mee omdat ze koos voor haar relatie en haar enorm grote kinderwens. Terwijl zij thuis bleef en voor vier opgroeiende kinderen zorgde, werkte haar man zeven dagen per week. Hij bracht het geld binnen en staat nu zelfs als multimiljonair in de Quote 500. Maar nu ze uit elkaar zijn, moet Ylske het zelf zien te rooien. Ze heeft nog anderhalf jaar recht op alimentatie, daarna moet ze haar eigen boontjes doppen.

Ongelijkwaardigheid

Waar haar man koos om zijn carrièredromen na te jagen, koos Ylske voor het fulltime moederschap. Dit werkt prima zolang het werkt. “Maar ik heb toen niet begrepen of overzien wat het in de praktijk betekent”, vertelt ze in de eerste aflevering tegen Staats. “Hartstikke fijn. Maar er is, hoe je het ook wendt of keert, sprake van ongelijkwaardigheid. Maar dat had ik toen nog niet zo helder.”

Daarbij waren Ylske en haar ex niet met elkaar getrouwd. “En verder was er ook niet zoveel geregeld. Eigenlijk helemaal niks”, zegt Ylske. “Het feit dat je geen eigen inkomen hebt, geen buffer, maakt het natuurlijk heel onzeker. Hoe ga ik dat dan doen met vier kleine, opgroeiende kinderen?”

Niet financieel zelfstandig

En die situatie is precies datgeen wat journalist Liesbeth Staats zo fascineert. Zelf heeft ze sinds haar afstuderen altijd fulltime gewerkt. Ook nadat ze twee zonen kreeg. “Het is niet dat ik vind dat iedereen fulltime moet werken. Je moet vooral doen waar jij je goed bij voelt, maar ik denk wel dat vrouwen zich soms niet bewust zijn van hun keuze. 40% van de Nederlandse vrouwen die werken, is niet financieel zelfstandig”, vertelt Staats aan LINDA.

Om de situatie van Ylske en haar ex-man als voorbeeld te nemen: “Zolang het goed gaat, gaat het goed. Ik hoop alleen dat (jonge) vrouwen die ervoor kiezen hun baan op te geven zodat hun man tachtig uur per week kan werken, inzien dat zij deze situatie faciliteren doordat zij het huishouden runnen. Als je het mij vraagt, hebben ze dus ook recht op een deel van het inkomen van de man”, aldus Staats.

Dure kinderopvang

Daarnaast vindt Liesbeth Staats ook dat de Nederlandse samenleving is ingericht op moeders die niet of parttime werken. Naast het anderhalfverdieners model, noemt ze ook de dure kinderopvang als reden. “Kinderopvang is duur, vergeleken met landen om ons heen. We gaan pas verandering zien in deze manier van denken als de overheid investeert in kinderopvang. Ja, dat kost geld, maar WOMEN inc. heeft berekend dat de overheid dat geld terugverdient, omdat er meer gewerkt gaat worden en dus meer belasting wordt betaald.”

Ze pleit daarom voor beleidsverandering. ‘De overheid moet het faciliteren dat mensen niet van één inkomen afhankelijk zijn en het niet bij het individu neerleggen.’

Je doet het nooit goed

Uiteraard regent het op Twitter meningen over dit onderwerp, stuk voor stuk zetten ze tot nadenken.

Waarom werken vrouwen niet? is vanaf donderdag 12 november om 21.10 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 3.

Mogen kinderen ook tijd en aandacht krijgen van hun ouders? Of draait echt alles om het economische plaatje? #waaromwerkenvrouwenniet — HVD (@Hesvd) November 12, 2020

Heb nog nooit fulltime gewerkt 🤔 #waaromwerkenvrouwenniet

Maar eerlijk, een evenwichtig leven met sporten, gezond eten, hobbies, sociaal leven, goedkope boodschappen, wassen draaien vind ik onmogelijk met een 40-urige werkweek… — Charlotte 🍓 (@De_Egyptologe) November 12, 2020

Ik zit tenenkrommend te kijken naar #waaromwerkenvrouwenniet ik leef niet om te werken hoor!! Achterlijke kijk op parttimers. Ben financieel onafhankelijk en parttimer, mijn vrouw trouwens ook 😉 samen hebben we een heerlijk leven en hoeven we niets te laten. — Lizzy ♡ (@LizPvris) November 12, 2020

@SanderSchimmelp zegt dat parttimers niet bijdragen aan de maatschappij. Onzin. Dat zorgtaken en huishouden niet meetellen voor ons Bruto Binnenlands Product betekent niet dat dit niks bijdraagt aan onze maatschappij.@liesbethstaats @npo3 #WaaromWerkenVrouwenNiet — Janneke Pieters (@jannekepieters) November 12, 2020

Dus dat ik als moeder toen kón kiezen voor een part-time baan als docent wordt beschouwd als ‘lui’ en ‘ambitieloos’? Ambitieloos ben ik zeker. Maar lui?!? Voor ons gezin een prima combinatie die mij nooit aan de rand van een burn-out heeft gebracht. #waaromwerkenvrouwenniet — M.Dentz #JeSuisProf (@marijkedentz) November 12, 2020

Ik durf ook wel te zeggen dat scheidingen waarbij beide echtgenoten financieel onafhankelijk zijn meestal soepeler verlopen (= beter ouderschap = blijere kinderen). @npo3 #waaromwerkenvrouwenniet — Janneke Mulder (@jannekemulder) November 12, 2020

Je kan het als vrouw eigenlijk nooit goed doen lijkt wel de strekking. Mijn man en ik werken beide partime. #waaromwerkenvrouwenniet — ekeni (@ekeniii) November 12, 2020

Misschien is het wennen voor de maatschappij Dat je als vrouw zelf uitmaakt hoe je leeft. #waaromwerkenvrouwenniet — MmaaauuuwW ♥️ (@MmevrouwW) November 12, 2020

#waaromwerkenvrouwenniet Op een basisschool zijn er altijd een aantal moeders nodig die op komen draven voor alle dingen waarbij de leerkrachten hulp nodig hebben. Bv meefietsen met excursies, de bibliotheek, klaslokaal versieren, kerstbomen aftuigen etc etc. — ღs•°💫/ 🌊ScholenDichtNuEnHardeLockdown (@marizsmn) November 12, 2020

Waarom is er niemand die oppert dat het niet zomaar de ‘cultuur’ is, maar millennialange christelijke achterstellende conditionering? #waaromwerkenvrouwenniet — Nynke Vissia 💛 (@Zo_Nynke) November 12, 2020

#waaromwerkenvrouwenniet #waaromwerkenmannenwel zullen we die vraag stellen? De hele discussie zit vast in het frame dat full-time werk de norm is. Zooo 20e eeuw 🥱 — Dr. Margreet F. Boersma (@lectorMFBoersma) November 12, 2020

“In Nederland zijn we tegen alles verzekerd. Waarom zijn vrouwen niet verzekerd voor de financiële gevolgen van een scheiding?” Terechte vraag van @liesbethstaats #waaromwerkenvrouwenniet — Janneke Mulder (@jannekemulder) November 12, 2020