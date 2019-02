Prrrt, prrrt, zullen we allemaal stoppen met die disstracks?

Prrrt. Prrrt. De afgelopen tijd vliegen de disstracks je om de oren. Het gaat van kwaad tot erger en het zorgelijke is vooral: vrouwen halen andere vrouwen onderuit om zelf hogerop te komen. Wij zijn het zat en roepen op tot #girlssupportgirls. Want kom op, geef toe, we kunnen beter dan dit!

We gaan hier niet weer uitgebreid in op wat er allemaal voorbij is gekomen. Je hoeft je Instagram maar te openen en je ziet meteen waar we het over hebben. Natuurlijk is de hele definitie van een disstrack zo dat je een ander probeert naar beneden te brengen. Maar waarom doen we dat überhaupt?

Likes

Goede vraag. Want eerlijk, als je naar jezelf kijkt op social media, is het dan belangrijker dat je een mooie foto op Instagram hebt geplaatst om je vrienden te laten zien wat je meemaakt of dat je ook een groot aantal likes hebt behaald? Tegenwoordig neigen meer mensen naar het laatste antwoord. Het is een stukje bevestiging, en een stukje aandacht. En ja, sommigen maakt het dan niet uit dat het ten koste gaat van anderen. Populair zijn op Instagram is immers er toe doen in deze (online) wereld of niet? Het heeft ook gewenste effect voor deze persoon: bij elke disstrack groeien de likes en het aantal volgers.

Negativiteit

Hoewel zo’n nummer misschien eerst voor de lol is opgenomen, worden de verwijten steeds serieuzer. Zo gaat het om gewicht, seksualiteit en eigenlijk ondertussen te veel om op te noemen. Al die negativiteit roept alleen maar op tot meer negativiteit, want: actie reactie. Zo blijf je in een vicieuze cirkel die nooit lijkt te eindigen.

Girls support girls

Maar is het niet veel mooier om elkaar gewoon te steunen? Elkaar te helpen in plaats van elkaar de grond in te boren? Laat dat dan de reactie zijn op deze haat op social media. Meer positiviteit en meer verbondenheid. Want hoe fijn is het als iemand anders jouw werk waardeert en dit deelt om anderen daar ook op te wijzen, te inspireren. Girls support girls in plaats van vrouwen die elkaar naar beneden halen. Go get ‘m tiger!

Beeld: iStock