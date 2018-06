Wait… what?! Celstraf voor ‘Temptation Island’-verleidster Yana

Temptation Island-verleidster Yana Daems, de rondborstige blondine die het de mannelijke helft van vier koppels in het afgelopen seizoen van het programma bijzonder moeilijk maakte, is vandaag veroordeeld. Ze moet vier maanden de cel in én een boete van zeshonderd euro ophoesten.

Oeps

Die straf heeft de 23-jarige Yana te danken een té stomme actie: de diefstal van een handtas. Dit gebeurde niet recent, maar in 2016, toen ze de tas meenam uit een bar. Ze werd vervolgens herkend op camerabeelden en bekende haar daad later aan de politie, zo melden Belgische media vandaag. Tijdens haar proces kwam ze niet opdagen.

Pittig type…

Yana was afgelopen seizoen, voordat de nieuwe serie met VIPS van start ging, te zien in ‘de ultieme relatietest’. Halverwege de RTL-show verdween ze echter. Haar vertrek verklaarde ze later als een ‘een eigen beslissing omdat ze zich verveelde op het eiland’, maar geruchten over een gedwongen vertrek naar aanleiding van een gewelddadig incident deden al gauw de ronde.

