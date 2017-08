Wait, what? Deze Monopolyregels zijn helemaal geen echte spelregels

Gezellig, een spelletje! Maar soms kan een potje, Monopoly bijvoorbeeld, wel heul lang duren. Wat blijkt nu? Dat hebben we zelf in de hand.

Blijkbaar spelen we Monopoly al jaren verkeerd door onze eigen regels te gebruiken. Deze drie spelregels blijken helemaal geen spelregels te zijn.

De pot

Yes, je komt op ‘vrij parkeren’ terecht! Dat betekent dat de pot – waar je bijvoorbeeld het geld inlegt om uit de gevangenis te komen – van jou is. Maar: niets is minder waar. Volgens de makers van Monopoly zit er helemaal geen pot in het spel.

De beloning als je op ‘start’ komt

Je bent blij als je weer een rondje om het bord hebt gelopen, want zodra je langs ‘start’ komt, krijg je tweehonderd euro. Als je ook nog eens precies op het startvakje terecht weet te komen, maak je een vreugdedansje, want dan wordt het bedrag verdubbeld. Helaas is ook deze regel zelf verzonnen.

Het kopen van straten en stations

Aan de regels van het kopen van straten en stations is ook een eigen draai gegeven. Als we op een straat of station terecht komen dat nog van niemand is, mag je deze kopen. Maar als je geen interesse hebt, is de volgende speler aan de beurt. Toch? Nope, volgens de officiële regels moet er – wanneer een speler een straat, bedrijf of station niet wilt kopen – een veiling van het object plaatsvinden. De speler die het meeste geld biedt, is de eigenaar.

De reden dat velen bovenstaande huisregels gebruiken, is omdat weinig mensen de spelregels nog lezen. Dit komt omdat we een nieuw spel meestal van iemand anders leren, die zijn of haar eigen regels daarbij doorgeeft. Deze huisregels zorgen echter wel voor een langer spel, meer willekeur en minder interessante keuzes voor de spelers – de drie redenen waarom de makers hier niet voor gekozen hebben.

Bron StyleToday | Beeld Sanoma Beeldbank