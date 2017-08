Wait, what? Op Schiphol wordt geen kauwgom verkocht (en dit is de reden)

Voordat het vliegtuig opstijgt of de landing inzet, stoppen we vaak nog even snel een kauwgompje in ons mond. Door de verandering van de luchtdruk kan je namelijk pijn in je oren krijgen, maar door te kauwen heb je hier geen of minder last van. Vergeten kauwgom in te pakken? Dan haal je dat toch nog even snel op Schiphol! Oh, wacht…

Nog even snel een pakje kauwgom scoren op de Amsterdamse luchthaven is er niet bij, omdat het er niet wordt verkocht. Wait, what? Jep, je leest het goed: op Schiphol is geen kauwgom verkrijgbaar.

Nee, dat dat doen ze niet om je te pesten. Schiphol heeft er een goede reden voor: ze willen de luchthaven schoon houden. Volgens medewerkers wordt dit lastiger wanneer mensen hun kauwgom op de grond gooien of onder de stoelen en tafels plakken.

Voordat je richting het vliegveld gaan al even kauwgom inslaan, dus!

@irenemoes Hoi Irene, er wordt @Schiphol inderdaad geen kauwgom verkocht. Zo proberen we Schiphol zo schoon mogelijk te houden. ^GV — Schiphol (@Schiphol) 6 november 2012

Bron Twitter, Grazia | Beeld Shutterstock